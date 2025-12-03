2025 год близится к концу, и декабрь обещает быть напряжённым, но полным возможностей. Сейчас самое время завершить старые дела и строить планы на новый год. Новолуние 20 декабря даст силы начать всё с чистого листа и войти в 2026-й обновлёнными и полными энергии. Карты Таро подскажут каждому знаку зодиака верные решения и направления на последний месяц года.

Овен

Карта: Туз Жезлов — начало, творческая идея, обновление Туз Жезлов предвещает положительные изменения: повышение на работе, начало отношений или даже радостные события в семье. Одиноким стоит быть открытыми для новых знакомств — декабрь может подарить встречу с достойным партнёром.

Телец

Карта: Семерка Кубков — мечта, иллюзии, искушение Декабрь потребует внимательности при принятии решений. Не стоит спешить в карьере или финансовых вопросах. В любви возможны вторые шансы и новые интересные знакомства среди близких друзей.

Близнецы

Карта: Девятка Пентаклей — безопасность, комфорт, благодарность Финансовая стабильность и признание на работе принесут удовлетворение. Поделитесь успехами с близкими и не соглашайтесь на меньшее в личной жизни.

Рак

Карта: Рыцарь Мечей — стремление вперёд, напористость, интеллект В декабре вас ждут новые возможности и вызовы. На работе появятся перспективные проекты, а в личной жизни возможны страстные эмоции. Одинокие Раки встретят человека, который оценит их энергичность.

Лев

Карта: Солнце — оптимизм, успех, радость Карта Солнце символизирует процветание и признание. В отношениях возможен выход на новый уровень, а одиноким Львам декабрь принесёт шанс на любовь, если они останутся самими собой.

Дева

Карта: Мир — завершение, успех, путешествие Декабрь поможет закрыть важные этапы: завершить проекты, получить признание или завершить обучение. В личной жизни возможны глубокие и гармоничные связи. Одиноким Девам стоит искать долгосрочные отношения.

Весы

Карта: Король Жезлов — мастерство, страсть, креативность В декабре вы берёте ответственность в свои руки, проявляете лидерские качества и энергию. В любви карта приносит страсть и зрелость. Одинокие Весы встретят достойного мужчину, возможно на новогоднем корпоративе.

Скорпион

Карта: Паж Пентаклей — новые начинания, финансовые возможности, учеба Паж Пентаклей указывает на перспективы в работе, новые проекты и обучение. В отношениях возможен рост через совместные цели. Одинокие Скорпионы встретят интересного мужчину, который постепенно завоюет доверие.

Стрелец

Карта: Десятка Кубков — счастье, поддержка, семья Декабрь принесёт радость в домашние и семейные дела. В работе и личной жизни ожидается гармония. Одинокие Стрельцы смогут найти глубокую эмоциональную связь.

Козерог

Карта: Суд — возрождение, завершение, трансформация В декабре возможны большие успехи и признание. В личной жизни карта предвещает новый этап и возможность дать второй шанс тем, кто когда-то подвёл вас.

Водолей

Карта: Умеренность — баланс, золотая середина, исцеление Карта напоминает о важности сбалансированного подхода. Не спешите с решениями, сосредоточьтесь на гармонии и саморазвитии. Одинокие Водолеи могут использовать это время для личностного роста.

Рыбы

Карта: Звезда — надежда, оптимизм, здоровье Конец года принесёт удовлетворение и процветание в личной жизни. В работе важно выбирать значимую деятельность, а в любви — оставаться самой собой, чтобы встретить настоящую любовь.

Источник: mistika.xyz