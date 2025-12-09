Впереди — новогодние каникулы, и многие уже планируют путешествие. Небольшая, но действенная бьюти–аптечка — обязательный спутник каждого туриста. Долгие перелеты, смена часовых поясов отражаются не только на нашем внешнем виде, но и на здоровье. Косметолог, антиэйдж–терапевт Ксения Гончарова назвала нам пять секретных ингредиентов, которые обязательно стоит взять с собой в дорогу.

1. Электролиты

Это первое, что стоит добавить в свою аптечку. «Из-за сниженной активности и сухого воздуха во время длительного перелета организм теряет влагу и баланс солей. Чтобы избежать этого, добавьте электролиты в воду», — советует эксперт.

Так вы сможете предотвратить обезвоживание организма, а вместе с тем и мышечную усталость, головную боль. Раствор поддержит работу сосудов и лимфатической системы. Пить воду с электролитами во время и после перелета — простая, но очень эффективная мера профилактики усталости и отеков.

Но будьте осторожны: если вы страдаете от заболевания почек и сердца, электролиты вам противопоказаны. Людям с сахарным диабетом также стоит быть внимательными и выбирать растворы без лишнего сахара в составе.

2. Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 — важный антиоксидант, который принимает активное участие в клеточном энергетическом обмене. Он может быть как в составе косметики, так и в виде пищевой добавки. «Косметические средства с Q10 помогают поддержать энергетический обмен клеток кожи и уменьшить видимые признаки усталости: улучшают цвет лица, сглаживают мелкие морщинки, вид более свежий и „отдохнувший“ после перелета», — говорит эксперт.

Прием Q10 внутрь в формате добавки помогает организму быстрее и лучше восстановиться после стрессов, в том числе, связанных с перелетом. Но прежде чем брать его с собой в аптечку, проконсультируйтесь с врачом, особенно если имеются серьезные хронические заболевания или вы принимаете сразу несколько видов препаратов.

3. Аспирин и салициловая кислота

Аспирин в виде лекарственных средств — это классический обезболивающий препарат. «Он помогает справиться с дискомфортом после полета, головной болью, а также может назначаться врачом при склонности к образованию тромбов», — рассказывает Ксения.

Косметические средства с добавлением аспирина (салициловой кислоты) отлично подойдут для мягкого отшелушивания, они борются с воспалениями кожи, помогают выровнять тон. Лицо выглядит свежим.

Противопоказания и осторожность

Воздержитесь от приема аспирина, если у вас есть язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также аллергия на противовоспалительные препараты. Детям и подросткам нельзя давать аспирин при наличии вирусных инфекций.

Салициловая кислота в косметике может вызывать раздражение, сухость и шелушение, не стоит ее использовать, если кожа сильно воспалена или повреждена без консультации дерматолога.

4. Дренажные маски

Дренажные маски бывают разными: с лифтинг-эффектом, питательные, охлаждающие. Они помогают временно уменьшить отечность, улучшить микроциркуляцию, снять напряжение и, конечно, придать лицу более свежий и отдохнувший вид после дороги. Если после перелета лицо сильно отекло, отдайте предпочтение маскам с пептидами, экстрактами растений и кофеином в составе. Такие формулы особенно хорошо работают на уменьшение отечности.

Противопоказания и осторожность

«Не стоит использовать такие маски при воспалительных кожных заболеваниях, экземе и розацеа, наличии открытых ран. Если у вас чувствительная кожа, сильный охлаждающий эффект может вызывать дискомфорт. В этом случае лучше выбирать более мягкие формулы», — предупреждает эксперт.

5. Компрессионные (бандажные) чулки

Бандажные или компрессионные чулки могут существенно облегчить дискомфорт во время перелетов. Застой крови в ногах и образование отеков — распространенная проблема, с которой сталкивается каждый второй путешественник. Компрессионные чулки улучшают венозный отток и лимфодренаж, снижая риск появления тяжести в ногах и образования тромбозов.

Противопоказания и осторожность

Компрессионные чулки противопоказаны при острых инфекциях кожи, не заживших ранах. Важный момент — грамотный подбор класса компрессии в зависимости от состояния сосудов, и здесь потребуется консультация специалиста (флеболога или сосудистого хирурга).

Как правильно протестировать средства перед поездкой

Тщательно прочитайте ингредиенты косметического средства, которое собираетесь наносить на кожу. Убедитесь, что в списке нет известных вам аллергенов.

Нанесите небольшое количество средства на ограниченный участок кожи и понаблюдайте за реакцией. Если появятся зуд, жжение, покраснение или отек, средство использовать не стоит, тем более во время путешествия.

Тестируйте средство за 1–2 недели до предполагаемой поездки, чтобы успеть заметить и остановить возможные реакции.

Если продукт содержит активные лечебные ингредиенты, необходимо проконсультироваться с дерматологом.

Лекарственные препараты — только по согласованию с врачом, особенно если вы принимаете другие лекарства или имеете хронические заболевания.

С правильно собранной бьюти–аптечкой даже самые длительные путешествия пройдут легко, а вы спуститесь с трапа самолета или выйдете из вагона поезда свежей, отдохнувшей — и настроенной на положительные эмоции от отпуска.