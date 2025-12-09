Каждый знак Зодиака имеет свои черты характера и по-разному реагирует на жизненные события. Кто-то плачет, кто-то пугается и нуждается в поддержке, а кто-то является опорой для других и никогда не сдается. Эзотерики отмечают, какие люди обладают сильной энергетикой и всегда отстаивают свой взгляд.

Телец

Телец находится под эгидой планеты Венера, а его стихия — Земля. Это делает Тельцов стабильными, уверенными в себе и надежными для других. В случае трудностей они решают проблему спокойно, уравновешенно и успешно.

Особенность Тельцов: эти люди умеют критически мыслить в чрезвычайных ситуациях. Такой характер у них благодаря влиянию Венеры и Марса.

Весы

На первый взгляд, Весы могут казаться нерешительными, однако на самом деле они очень устойчивы и психологически выносливы. Этот знак Зодиака способен выдержать сложные испытания, не сломавшись.

Особенность Весов: Весы отзывчивы и щедры, на них влияет Венера. Однако при неблагоприятных обстоятельствах они могут проявлять холодность, что связывают с влиянием Юпитера.

Источник: Hochu