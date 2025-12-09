Baltijas balss logotype
Как носить шапку зимой, чтобы волосы не электризовались

Люблю!
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как носить шапку зимой, чтобы волосы не электризовались

Если летом мы составляем трендовые луки и ни о чем не беспокоимся, то зимой вдохновляться эстетикой холодов сложнее. Потому что всегда нужно учитывать не только красоту, но и наличие огромного пуховика и шерстяного шарфа, которые с легкостью могут испортить укладку и макияж. Мы уже разбирались, с какими прическами можно хорошо выглядеть в шапке, а сегодня узнаем, как нужно ее носить.

Волосы электризуются из-за трения с тканью. Особенно сильно это происходит с сухими и окрашенными локонами. Поэтому главное – глубокое увлажнение. Используй бальзам, масло и кондиционер. Это поможет удержать влагу, разгладит пряди и защитит от ломкости. Также нанеси пудру для объема или сухой шампунь. Еще один этап – правильная сушка. Мокрые локоны легче выпадают и повреждаются, поэтому дай им полностью высохнуть.

Помни, вещи из синтетических материалов еще больше электризуют волосы, поэтому носи хлопковые изделия или сначала завяжи атласный шарф, а после надень шапку. И, конечно, регулярно стирай ее, чтобы предотвратить скопление пота, жира и средств для укладки.

#мода #зима #стиль #красота #прически #уход за волосами
