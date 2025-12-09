Хочется чего-то тёплого и сытного? Этот салат сочетает сладкую запечённую тыкву, хрустящий бекон и свежую рукколу с ароматной заправкой. Готовится всего за 20 минут и отлично подходит для зимних вечеров.
Ингредиенты:
- Тыква — 300 г
- Бекон — 100–120 г
- Руккола — 2 больших горсти
- Оливковое масло — 2–3 ст. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Соевый соус — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Кедровые или грецкие орешки — по желанию
- Немного бальзамического крема — для подачи
Приготовление:
- Очисти тыкву от кожуры и семян, нарежь кубиками. Сбрызни оливковым маслом, добавь соль, перец и немного меда. Запекай при 190 °C 20–25 минут до мягкости и лёгкой карамелизации.
- Нарежь бекон полосками и обжарь на сухой сковороде до хруста. Сложи на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- В миску выложи рукколу, добавь тёплую тыкву и бекон. При желании — немного поджаренных орешков.
- Смешай оливковое масло с соевым соусом, добавь каплю лимонного сока и полей салат. Перед подачей укрась бальзамическим кремом.
Этот салат сочетает сладость, солёность и свежесть, дарит тепло и уют на зимнем столе.
Источник: WHOOPEE
