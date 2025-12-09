Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зимний салат с тыквой, беконом и рукколой: просто, быстро, вкусно 0 120

Люблю!
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зимний салат с тыквой, беконом и рукколой: просто, быстро, вкусно

Хочется чего-то тёплого и сытного? Этот салат сочетает сладкую запечённую тыкву, хрустящий бекон и свежую рукколу с ароматной заправкой. Готовится всего за 20 минут и отлично подходит для зимних вечеров.

Ингредиенты:

  • Тыква — 300 г
  • Бекон — 100–120 г
  • Руккола — 2 больших горсти
  • Оливковое масло — 2–3 ст. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Соевый соус — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Кедровые или грецкие орешки — по желанию
  • Немного бальзамического крема — для подачи

Приготовление:

  1. Очисти тыкву от кожуры и семян, нарежь кубиками. Сбрызни оливковым маслом, добавь соль, перец и немного меда. Запекай при 190 °C 20–25 минут до мягкости и лёгкой карамелизации.
  2. Нарежь бекон полосками и обжарь на сухой сковороде до хруста. Сложи на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
  3. В миску выложи рукколу, добавь тёплую тыкву и бекон. При желании — немного поджаренных орешков.
  4. Смешай оливковое масло с соевым соусом, добавь каплю лимонного сока и полей салат. Перед подачей укрась бальзамическим кремом.

Этот салат сочетает сладость, солёность и свежесть, дарит тепло и уют на зимнем столе.

Источник: WHOOPEE

Читайте нас также:
#зима #кулинария #тыква #вкусно #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Может ли здоровый человек умереть от внезапной остановки сердца: объясняет врач
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Изображение к статье: Почему перед каждым Новым годом мы ставим цели — и ничего не меняется

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео