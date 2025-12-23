Baltijas balss logotype
Постоянно мерзнут руки и ноги зимой — это не про теплые носки: 6 возможных причин 0 404

Люблю!
Дата публикации: 23.12.2025
womanhit
Изображение к статье: Постоянно мерзнут руки и ноги зимой — это не про теплые носки: 6 возможных причин

Признаемся честно: когда на улице небольшой минус, а вы в пуховике, двух свитерах, шерстяных носках и все равно не чувствуете пальцев, это уже не «я такая нежная снежинка». Это сигнал тела, что внутри что-то не так. Разбираемся в шести самых частых причинах, почему вы превращаетесь в ледяную статую.

Железодефицитная анемия — главная зимняя предательница

Самая популярная причина у женщин 20–45 лет. Когда гемоглобин падает, кровь хуже доставляет кислород и тепло к конечностям. Симптомы-подсказки: бледность, выпадение волос, трещинки в уголках губ, вечная усталость и, конечно, ледяные пальцы.

Решение: сдать ферритин (норма >50 нг/мл), общий анализ крови и не заниматься самолечением «я просто попью железо из аптеки». Назначать препараты должен врач, иначе рискуете заработать запоры и пятна на зубах.

Проблемы с щитовидкой

Гипотиреоз — когда щитовидная железа ленится, метаболизм замедляется, и вы мерзнете даже под тремя одеялами. Дополнительные звоночки: сухая кожа, отеки по утрам, вы депрессивны и набираете вес, хотя едите как птичка. Проверьте ТТГ и антитела к ТПО. И да, «я просто устала» тут не работает.

Синдром Рейно

Красивое название для некрасивого явления: сосуды в пальцах спазмируются от холода (а иногда и от стресса), кожа белеет, потом синеет, потом краснеет и жжет. Часто начинается в 20–30 лет у стройных девушек. Если пальцы меняют цвет, как хамелеон, — бегом к ревматологу или сосудистому хирургу. Кашемировые перчатки за 20 тысяч помогут, но не вылечат.

Вегетососудистая дистония

Наши нервы управляют тонусом сосудов, и когда нервы шалят, руки-ноги превращаются в сосульки. Особенно если вы живете на кофе, недосыпаете и переживаете дедлайны. Спасение: магний (лучше глицинат или цитрат, 300–400 мг на ночь), дыхательные практики и хотя бы 7 часов сна.

Дефицит витамина B12 и фолиевой кислоты

Веганки, вегетарианки и любительницы диет «без красного мяса» — это про вас. Без B12 нервы и сосуды работают из рук вон плохо. Плюс онемение, покалывание и вечно холодные конечности. Сдайте гомоцистеин и активный B12 — и вперед за инъекциями или таблетками 1000 мкг.

Недостаток веса

Жировая прослойка — это природный утеплитель. Когда индекс массы тела ниже 18,5, организму банально нечем греть конечности, он сохраняет тепло для внутренних органов. Да, мы все хотим быть тонкими и звонкими, но если вы мерзнете 365 дней в году — добавьте 3–5 кг полезного веса. Фигура не испортится, и мир станет теплее.

Что делать прямо сейчас, пока ждете анализы

  • Контрастный душ утром (чередуй горячую и прохладную воду по 30 секунд).

  • Имбирный чай с куркумой и черным перцем каждый день.

  • Омега−3 по 2000 мг (сосуды скажут спасибо).

  • Движение: 30 минут быстрой ходьбы или танцев — кровь побежит быстрее.

  • Массаж рук и стоп с разогревающим кремом перед сном.

И главное — не геройствуйте. Если руки-ноги синие, вы вечно уставшая и волосы выпадают целыми прядями, это не «зима такая». Это тело говорит: проверь меня. Сделайте это до 8 марта — и встретите весну с теплыми пальчиками и сияющей кожей.

#профилактика #витамины #вес #анализы #лечение #сосуды #здоровье
