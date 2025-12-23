Baltijas balss logotype
Зимний декор без новогодних клише: свечи, пледы и натуральные материалы 0 90

Люблю!
Дата публикации: 23.12.2025
womanhit
Изображение к статье: Зимний декор без новогодних клише: свечи, пледы и натуральные материалы

Зимний декор долгое время ассоциировался с набором узнаваемых символов: елки, олени, снежинки, красно-зеленая гамма. Однако тренды 2025—2026 годов демонстрируют решительный поворот к более утонченной интерпретации зимней атмосферы. Современный подход фокусируется не на праздничной символике, а на создании многогранного сенсорного опыта, который отражает суть сезона — контраст между внешним холодом и внутренним теплом. Архитектор Марина Павлова рассказала, как это осуществить.

«Ведущие интерьерные выставки в Милане, Париже и Москве представили концепцию „сезонной чувственности“ — когда декор воздействует на все органы чувств, создавая целостное ощущение зимы без прямолинейных отсылок к Новому год или Рождеству. Этот тренд особенно актуален для тех, кто хочет поддерживать атмосферу сезонного уюта на протяжении всех зимних месяцев», — рассказывает специалист.

Свет как основа зимней атмосферы

В условиях короткого светового дня именно освещение становится ключевым элементом зимнего декора. Тренд на многоуровневый свет приобретает новое звучание: вместо традиционных гирлянд дизайнеры предлагают использовать комбинации свечей разной высоты, подвесные светильники с регулируемой яркостью и локальные источники света.

«Особенно актуальны свечи из соевого воска с древесными фитилями, которые дают более мягкое и равномерное пламя. Их размещают группами в керамических или каменных подсвечниках, создавая композиции с разной высотой. Популярность набирают также свечи с эфирными маслами хвои, корицы и апельсина, которые добавляют ароматическое измерение в зимний интерьер», — говорит Марина.

Что касается электрического освещения, то в тренде светильники с функцией имитации естественного света, меняющие цветовую температуру в течение дня. Вечером они создают теплое янтарное свечение, напоминающее закат, что особенно ценно в период коротких зимних дней.

Текстиль: тактильные контрасты

Текстильный декор выходит на новый уровень сложности. Если раньше достаточно было добавить пару пледов и подушек, то сейчас предполагается игра с контрастными фактурами. Грубая шерсть соседствует с мягким кашемиром, плотный лен — с воздушным мохером. Такое сочетание создает богатый тактильный опыт и визуальную глубину.

Архитектор: «В цветовой гамме текстиля преобладают не традиционные красный и зеленый, а природные оттенки: глубокий синий (как зимнее небо в сумерках), серо-коричневый (как кора деревьев), молочно-белый (как свежий снег). Дополняют палитру акценты цвета ржавчины, охры и приглушенного бордо».

Особое внимание уделяется качеству материалов — в тренде органические ткани с минимальной обработкой, сохраняющие природную текстуру и неоднородность. Пледы ручной вязки из толстой пряжи, подушки с наполнителем из гречишной шелухи, напольные подушки из необработанного льна — все это создает ощущение подлинности и связи с природой.

Природные материалы: новое прочтение

Натуральные материалы остаются основой зимнего декора, но их использование становится более изысканным. Вместо традиционных еловых веток в вазах появляются композиции из сухих трав, веток с интересной фактурой коры, семенных коробочек. Популярность набирают инсталляции из спилов дерева разного диаметра, выложенных в геометрические композиции.

«Камень, особенно с шероховатой поверхностью, используется для создания контраста с мягким текстилем. Небольшие каменные подставки под свечи, подносы из сланца, мраморные блюда для фруктов — эти элементы добавляют интерьеру тактильное разнообразие и визуальный вес», — подчеркивает специалист.

Керамика ручной работы с неровной текстурой и естественными оттенками становится важным акцентом. Вазы неправильной формы, чаши с эффектом кракле, подсвечники с матовой глазурью — эти предметы привносят в интерьер ощущение тепла человеческих рук.

  1. Современный зимний декор воздействует на все чувства, создавая атмосферу через текстуры, ароматы и свет, а не через узнаваемые праздничные символы.

  2. Тренд на осознанное потребление проявляется в выборе долговечных, натуральных материалов, которые со временем становятся только лучше.

  3. Эффектный зимний интерьер строится на сочетании разных фактур, источников света и природных элементов, создающих визуальную и тактильную глубину.

  4. Новый подход к зимнему декору позволяет создать атмосферу, актуальную в течение всего холодного сезона, а не только в период новогодних праздников.

#зима #интерьер #советы дом
