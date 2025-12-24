В то время как большинство родителей читают детям на ночь сказки, наследник британского престола выбирает другой подход. Вместо историй о прошлом принц Уильям рассказывает своим детям истории о будущем и их роли в его создании.

Во время выступления на экологическом саммите Earthshot Prize в Рио-де-Жанейро принц Уэльский раскрыл секреты семейных вечерних ритуалов. Он объяснил, что его ночные беседы с Джорджем, Шарлоттой и Луи — это не просто пожелания спокойной ночи. Он пытается заложить в детях основу уверенности в завтрашнем дне.

«Я говорю им, что впереди — лучшие времена, — признался Уильям. — Объясняю, что благодаря умным и талантливым людям наша планета станет здоровее. Все будет хорошо. Ваше будущее может быть таким же светлым, как и наше прошлое. Вот о чем я люблю говорить с ними, когда они уже в кроватях».

За кулисами королевского детства

Ранее принц Уэльский и его жена Кейт Миддлтон уже признавались, что экологическое воспитание в семье — не пустые слова. Детей с ранних лет приучают к сортировке мусора, экономии воды и выключению света за собой.

«Каждая семья вносит свой посильный вклад», — говорит принц. Королевские особы на собственном примере показывают, что забота о природе начинается с малого.

Судя по всему, детство Джорджа, Шарлотты и Луи — это не только разговоры об экологии и глобальном будущем. Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали для воспитания троих детей практичный и современный подход, в основе которого взаимное уважение и четкие границы. Cупруги против строгих наказаний, не приемлют повышенных тонов. Если кто-то из детей провинился, королевские родители предпочитают спокойную беседу.

Атмосфера в семье царит по-настоящему теплая. Как отмечают близкие, Кейт часто обнимает и целует детей, чтобы те росли с чувством безусловной любви и защищенности.

Родители также постепенно приучают детей к ответственности и умению принимать собственные решения — по крайней мере, так они об этом рассказывают.

Параллельно с учебой в престижной школе Лэмбрук дети Уильяма и Кэтрин находят время на хобби, которые раскрывают их индивидуальность. Джордж обожает футбол, теннис и проявляет интерес к авиации, Шарлотта без ума от танцев, а также находит время для рукоделия, Луи любит компьютерные игры, прыжки на батуте и увлекается игрой на ударных инструментах. И хотя, как и их сверстники, дети не прочь посмотреть телевизор, Кейт ограничивает экранное время, поощряя вместо этого активные игры на свежем воздухе и живое общение.

Скоро в жизни семьи произойдут изменения — переезд в новый просторный дом в Виндзорском парке.

Больше, чем премия

Наследник британского престола разоткровенничался о своих методах воспитания в рамках церемонии вручения премии Earthshot Prize 2025. Награда, учрежденная в 2020 году принцем Уильямом и Королевским фондом, призвана находить и поддерживать инновационные решения глобальных экологических проблем.

В этом году из 2400 заявок было выбрано 15 финалистов, а победители в пяти номинациях получат по 1,3 миллиона долларов на развитие своих проектов.

Таким образом, свои ночные беседы с детьми принц Уильям напрямую связывает с большой миссией — не просто успокоить их, а показать, что над созданием того самого светлого будущего работают лучшие умы планеты, которых он поддерживает.