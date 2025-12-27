Канадские исследователи из Университета Далхаузи выявили критический рубеж в процессе старения. После этого возраста организм теряет способность эффективно восстанавливаться и резко возрастают риски для жизни.

Ученые из Канады обнаружили возраст точки невозврата, когда здоровье резко ухудшается

Процесс старения может быть не таким постепенным, как принято считать. Новое математическое моделирование выяснило, что в жизни человека есть переломный момент, после которого сопротивляемость организма серьезно ослабевает. Это открытие позволит по-новому подойти к планированию медицинской помощи для пожилых людей.

Точка невозврата

Исследование физика Глена Придхэма и его коллег из Университета Далхаузи (Канада) показало, что старение можно представить как баланс между нанесенным организму ущербом и его способностью к восстановлению. При достижении определенного возраста этот баланс необратимо нарушается. Организм больше не может компенсировать повреждения от болезней и травм, что знаменует собой конец периода относительной устойчивости.

«Мы обнаружили, что динамика естественного старения включает в себя переломный момент около 75 лет, когда выносливость и устойчивость становятся недостаточными. После этого состояние здоровья человека обычно неуклонно ухудшается», — поясняют авторы в работе, опубликованной на arXiv.

Индекс хрупкости

Для построения модели ученые использовали обширные данные долгосрочных наблюдений за здоровьем тысяч людей из США и Великобритании. Они проанализировали информацию о 12 920 участниках, чей средний возраст составил 67 лет, оценивая их состояние по «индексу хрупкости», включающему более 30 характеристик, который учитывает хронические, сердечно-сосудистые заболевания, трудности в повседневной деятельности и другие факторы.

Математическая модель отслеживала два ключевых параметра: возникновение неблагоприятных событий (болезней, травм) и скорость восстановления после них. Результаты показали, что примерно в возрасте 73–76 лет у большинства людей, как мужчин, так и женщин, способность к восстановлению начинает хронически отставать от накопления повреждений. Это и есть та самая критическая точка, после которой «индекс хрупкости» растет, а риск смертности значительно увеличивается.

«Преодоление этой точки резко повышает риск накопления проблем со здоровьем, если не снижать воздействие стрессовых факторов», — отмечают исследователи.

Возраст старения

Исследование указывает на важность профилактики и снижения нагрузки на организм еще до достижения этого возрастного критического рубежа.

«Стратегии, направленные на укрепление здоровья и повышение резерва организма до 75 лет, могут быть эффективнее, чем попытки бороться со стремительным упадком здоровья после этого возраста», — делают выводы ученые.

Ранее ученые выяснили, что люди переживают еще два резких скачка, связанных с ухудшением здоровья: один в среднем возрасте, в 44 года, другой — в 60 лет. Есть и еще один момент, когда старение органов ускоряется. Исследование, опубликованное в этом году, показало, что он наступает в возрасте 50 лет, после чего ткани и органы стареют быстрее, чем в предыдущие десятилетия.