Какие цвета принесут удачу в Новогоднюю ночь 2026 каждому знаку Зодиака

Дата публикации: 28.12.2025
Если вы всё ещё не решили, в каком наряде встретить Новый год, ориентируйтесь на свой знак Зодиака — у каждого есть свои цвета-талисманы. В правильных оттенках вы усиливаете собственную энергетику и становитесь магнитом для удачи, любви, достатка и новых возможностей. Ниже — лучшие цвета для каждого знака, которые помогут привлечь всё самое светлое в 2026 году.

Цвета удачи для Новогодней ночи 2026

Овен: бордовый, золотой, коричневый

Телец: зелёные оттенки, светлые блёстки

Близнецы: белый, молочный, серебряный

Рак: багровый, розовый

Лев: жёлтые и оранжевые оттенки, белый

Дева: голубые тона, тёмные блёстки

Весы: фиолетовый, ярко-голубой

Скорпион: коричневые оттенки, цветные блёстки

Стрелец: серый, серебряный, тёмно-зелёный

Козерог: любые пастельные оттенки

Водолей: салатовый, неоново-зелёный, золотой

Рыбы: светлые синие оттенки, серебряные блёстки

Эти цвета помогут встретить год в гармонии с собой и привлечь положительные перемены.

Источник: news.hochu

#астрология #мода #гороскоп #новый год #энергетика #стиль #знаки зодиака #удача #цвета
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео