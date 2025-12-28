Если вы всё ещё не решили, в каком наряде встретить Новый год, ориентируйтесь на свой знак Зодиака — у каждого есть свои цвета-талисманы. В правильных оттенках вы усиливаете собственную энергетику и становитесь магнитом для удачи, любви, достатка и новых возможностей. Ниже — лучшие цвета для каждого знака, которые помогут привлечь всё самое светлое в 2026 году.