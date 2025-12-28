Если вы всё ещё не решили, в каком наряде встретить Новый год, ориентируйтесь на свой знак Зодиака — у каждого есть свои цвета-талисманы. В правильных оттенках вы усиливаете собственную энергетику и становитесь магнитом для удачи, любви, достатка и новых возможностей. Ниже — лучшие цвета для каждого знака, которые помогут привлечь всё самое светлое в 2026 году.
Цвета удачи для Новогодней ночи 2026
Овен: бордовый, золотой, коричневый
Телец: зелёные оттенки, светлые блёстки
Близнецы: белый, молочный, серебряный
Рак: багровый, розовый
Лев: жёлтые и оранжевые оттенки, белый
Дева: голубые тона, тёмные блёстки
Весы: фиолетовый, ярко-голубой
Скорпион: коричневые оттенки, цветные блёстки
Стрелец: серый, серебряный, тёмно-зелёный
Козерог: любые пастельные оттенки
Водолей: салатовый, неоново-зелёный, золотой
Рыбы: светлые синие оттенки, серебряные блёстки
Эти цвета помогут встретить год в гармонии с собой и привлечь положительные перемены.
Источник: news.hochu
