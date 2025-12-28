Вдыхать запах свежевыстиранного белья, которое пахнет свежестью чрезвычайно приятное ощущение, но не такое уж и редкое. Даже при соблюдении стандартной процедуры стирки стойкий затхлый запах может оставаться и виной этому не всегда есть одна-единственная причина, пишет Martha Stewart.

"Запахи белья обычно вызваны накоплением, то ли от стирального порошка, кондиционера для белья, то ли от плесени в стиральной машине", - пояснила владелица компании Phillips Commercial and Residential Cleaning в Нашвиле, штат Теннесси Стефани Филлипс.

Она добавила, что как только вы установите причину неприятного запаха на выстиранной одежде, проблему можно быстро исправить. Также несколько простых хитростей помогут сохранить чистый и свежий запах каждой стирки.

Причины появления неприятного запаха на одежде после стирки

1. Накопление моющего средства и кондиционера для белья

Если вы используете слишком большое количество стирального порошка или средства, которое не подходит вашей стиральной машинке, тогда это может на самом деле ухудшить запах белья, а не улучшить его.

Оказывается, что избыток мыла задерживает остатки на тканях, особенно во время холодных или коротких циклов стирки. Со временем эти остатки становятся средой для размножения бактерий и из-за этого возникает неприятный запах.

"Люди часто считают, что больше стирального порошка означает более чистое белье, но на самом деле все наоборот. Остатки пены могут прилипать к волокнам и задерживать влагу, которая почти сразу начинает пахнуть кислым", - отметила Филлипс.

Как исправить: если стиральная машина с фронтальной загрузкой, перейдите на высокоэффективный стиральный порошок и тщательно измеряйте нужное количество средства при стирке. Также раз в месяц запускайте пустую стиральную машину с горячей водой и чашкой белого уксуса, чтобы растворить остатки накипи.

2. Скрытая плесень в стиральной машине

Даже машина, которая выглядит безупречной или была недавно вытерта начисто, может скрывать плесень за резиновой прокладкой дверцы или внутри лотка для стирального порошка.

Все потому, что когда после каждого цикла остается влага, споры плесени могут размножаться и передавать этот затхлый запах каждой загрузке.

Что делать: после каждой стирки вытирайте прокладку и оставляйте дверцу открытой, чтобы она высохла на воздухе. Раз в неделю очищайте лоток для моющего средства, а также запускайте цикл горячей воды или дезинфекции для чистки стиральных машин.

3. Мокрое белье, оставленное в стиральной машинке

Если вы забыли вовремя вытащить белье, влажная ткань быстро приобретает неприятный запах "мокрого полотенца". Даже если мокрое белье было оставлено на несколько часов в машинке, может появиться неприятный запах.

"Этот запах появляется быстрее, чем большинство людей думает. Уже через несколько часов бактерии начинают питаться мелкими частицами органического вещества, оставшимися в ткани", - отметила Филлипс.

Как исправить: устанавливайте таймер, который будет напоминать об окончании цикла. Если же вещи вовремя не вытащили из машинки, тогда эксперт советует постирать одежду еще раз, добавив одну чашку уксуса в цикл полоскания, чтобы нейтрализовать запахи. Сушить следует на самой высокой температуре, разрешенной для данной ткани.

4. Перегруженные циклы стирки

Слишком большое количество вещей в барабане ограничивает циркуляцию моющего средства и воды, что приводит к неравномерной стирке.

Совет: лучше стирать меньше вещей за один раз, чтобы они могли свободно двигаться. В случае необходимости следует добавить дополнительный цикл полоскания, чтобы полностью удалить моющее средство и запахи.

5. Неправильные методы сушки одежды

Даже только что выстиранное белье будет пахнуть затхлостью, если его сложить, когда оно еще немного влажное. Кроме этого, если одежда сушится на веревке, она также может впитывать влагу или запахи извне, если ее оставить надолго.

Также эксперт добавила, если отверстие сушилки забито или одежда после окончания цикла сушки остается прохладной, а не теплой, это тревожный сигнал.

Что делать: встряхните одежду перед сушкой для обеспечения циркуляции воздуха. После каждого цикла сушки одежды в сушилке очищайте фильтр для ворса и убедитесь, что вентиляционный канал чистый. Если сушите одежду в помещении, используйте вентилятор или осушитель воздуха, чтобы ускорить испарение.