Постоянная уборка утомляет, но жить в беспорядке тоже неприятно: он крадет энергию, внимание и настроение. Хорошая новость в том, что есть простые, почти ленивые способы поддержать пространство аккуратным без особых усилий. Ниже — советы, которые точно сработают.

Проходись и убирай мелочи на ходу

В дни, когда нет сил или времени на уборку, бери за правило поднимать с пола одежду, убирать чашки или складывать вещи на место, когда проходишь мимо. Эти действия практически не отнимаю сил, при этом не дают беспорядку разрастись.

Храни вещи там, где ими пользуешься

Наверняка предметы, которые лежат далеко от места использования, почти всегда остаются там, где ты их в итоге бросила. Чтобы избежать хаоса, расставь корзинки, коробки и органайзеры ближе к «точкам действия» — так тебе будет проще поддерживать порядок без особых усилий.

Используй корзину для сбора лишнего

Купи специальную корзину для вещей, которые часто используешь, но ленишься сразу же убирать по местам. Раз в день просто проходись по квартире и складывай в корзину все, что лежит не там, где нужно. Это спасет, если нужно быстро навести порядок перед приходом гостей или просто разгрузить пространство.

Протирай поверхности сразу после использования

Сразу после того, как что-то приготовила или умылась, проходись влажной салфеткой или губкой по столешнице или раковине. Так как грязь не успеет засохнуть, ты потратишь буквально 10–20 секунд, а еще отдалишь себя от необходимости затевать генеральную уборку.

Внедри в рутину правило «Пять минут перед сном»

Каждый вечер прежде, чем лечь в кровать, выделяй 5 минут, чтобы пройтись по комнате, убрать одежду, закрыть шкафчики, поставить обувь на место. Эти простые действия создают ощущение порядка и уберегают от необходимости просыпаться в хаосе по утрам.

Сортируй вещи по мере накопления

Поставь в гардеробной или просто рядом со шкафом коробку для вещей, которые хочется выбросить или отдать. Раз в неделю заглядывай в короб и принимай окончательное решение относительно хотя бы одной вещи. Так ты не только избежишь хаоса в вещах, но и убережешь себя от необходимости устраивать масштабные расхламления.

Накрывай проблемные зоны салфетками или ковриками

Если в квартире есть участки, которые быстро пачкаются, например пол под мисками питомца или стол, на котором ты завтракаешь, используй коврики и подложки. С ними уборка облегчается, ведь нужно всего лишь вытереть скатерть салфеткой или подстилку.

Застилай кровать сразу после пробуждения

Это действие занимает меньше минуты, но существенно меняет общий вид пространства. Застеленная кровать делает комнату визуально более аккуратной и задает правильное настроение на день. Кроме того, порядок вокруг формирует порядок в голове и помогает легче поддерживать чистоту.

Не держи на виду лишний декор

Проанализируй, как много вещей хранится на открытых полках. Если их слишком много, неудивительно, что пыль приходится вытирать каждый день. Чтобы избежать этого, очисти поверхности от лишнего. Для хранения используй непрозрачные контейнеры с крышками.

Складывай вещи вертикально

Вертикальное хранение помогает быстрее находить нужное, меньше перебирать шкаф и не устраивать хаос. К тому же, когда видишь, что вещи аккуратно стоят, появляется мотивация поддерживать порядок.

Держи минимальный набор средств под рукой

Храни в каждой зоне по одному самому важному средству для уборки. В ванной, например, на видном месте можно оставить спрей для зеркал, на рабочей зоне кухни — средство для очистки поверхностей от жира. Когда сделаешь это, не придется искать нужные баночки по квартире ради удаления маленького пятнышка.

Используй «ленивые» контейнеры для всего мелкого

Корзинки для зарядок, косметики, чеков и мелких аксессуаров избавят тебя от необходимости раскладывать каждую мелочь по отдельности. Ты не только избавишься от лишнего визуального шума, но и получишь возможность поддерживать порядок без усилий.

Ежедневно освобождай мусорное ведро

Каждый день проверяй, не наполнилась ли корзина для отходов, и сразу освобождай ее. Так ты избежишь появления неприятных запахов в квартире и избавишь себя от накопившегося мусора, который потом тяжело выносить. Совмещай вынос мусора с обычными маршрутами: выходом на работу, походом в магазин или вечерней прогулкой.

Размести упаковку влажных салфеток в удобном месте

Держи влажные салфетки там, где чаще всего появляется беспорядок. Периодически проходись ими по столешницам, дверным ручкам, полкам и небольшим участкам пола — так ты не позволишь пыли и грязи скапливаться. В отличие от обычной тряпки, салфетки более гигиеничны, а одной пачки обычно хватает на несколько недель.

Заставь технику работать

Здорово, если робот-пылесос давно стал твоим помощником, которого ты используешь как для сухой, так и для влажной уборки. Чтобы еще больше облегчить быт, также купи пароочиститель — он поможет избавиться от въевшейся грязи буквально за 10 минут, стеклоочиститель и сушильную машину. Последняя особенно нужна, если в доме людно и есть животные.