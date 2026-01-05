Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Семейный бюджет: как сохранить любовь и финансы 0 68

Люблю!
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Семейный бюджет: как сохранить любовь и финансы

Финансовая стабильность в семье зависит не только от доходов, но и от правильной организации бюджета. Эксперт Елена Шепель объясняет, какие модели бюджета помогают сохранить гармонию в отношениях и накопить средства на важные цели.

Модели семейного бюджета

Совместный бюджет Доходы пары объединяются на один общий счёт для покрытия всех расходов.

  • Преимущества: прозрачность финансов, каждый партнёр видит все транзакции.
  • Недостатки: сложнее сохранять личную финансовую независимость.

Совет эксперта: Обсудите распределение расходов по категориям (питание, жильё, развлечения) и используйте отдельный счёт для сбережений, чтобы защитить финансовую подушку безопасности.

Раздельный бюджет Доходы партнёров остаются личными, общие расходы распределяются заранее.

  • Преимущества: полная финансовая независимость.
  • Недостатки: меньше ощущения единства, возможны конфликты при неожиданных расходах.

Совет эксперта: Чётко определите, какие расходы общие, а кто за что платит, особенно для новых пар или при разных привычках в расходовании денег.

Частично совместный бюджет Часть доходов объединяется для общих расходов, остальное остаётся личным.

  • Преимущества: баланс между единством и независимостью, личные траты без обсуждений.
  • Недостатки: требует регулярного планирования долей доходов.

Совет эксперта: Можно использовать равные взносы или пропорциональные, исходя из доходов каждого партнёра. Это помогает сохранить баланс и справедливость.

Популярная формула распределения бюджета

Модель 50/30/20:

  • 50% — обязательные расходы (жильё, коммунальные услуги, питание, транспорт)
  • 30% — желаемые расходы (развлечения, шопинг, путешествия)
  • 20% — сбережения и погашение долгов

Для семей с другими доходами пропорции можно адаптировать: 60/20/20 или 40/30/30. Статистика показывает, что семьи в США откладывают 7–10% дохода, в Европе — 10–20%, а в странах Азии — более 30%.

Ценности и приоритеты

Выбор модели бюджета должен отражать общие ценности и цели семьи. Откровенные разговоры о деньгах помогают избежать конфликтов и укрепляют союз, делая его не только гармоничным, но и финансово устойчивым.

Источник

Читайте нас также:
#отношения #сбережения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Даже дорогой пуховик не греет? Почему тепло «уходит» — и как это исправить в мороз
Изображение к статье: Сахар «кормит» рак: правда или миф?
Изображение к статье: Голландский блин со шпинатом: новый вкус и «воздушный» результат
Изображение к статье: Эмоциональный голод или любовь? Как отличить одно от другого

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео