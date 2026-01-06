Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как знаки зодиака тратят деньги: от осторожности до щедрости 0 389

Люблю!
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как знаки зодиака тратят деньги: от осторожности до щедрости

Каждый знак зодиака имеет свои привычки в обращении с деньгами: одни экономят и планируют, другие тратят спонтанно и с удовольствием. Разбираемся, как астрология объясняет финансовые привычки разных людей.

Овен

Овны тщательно планируют траты, но любят дорогие и качественные вещи, которые прослужат долго. Даже если деньги заканчиваются, они знают, где их взять ещё.

Телец

Тельцы любят комфорт и роскошь. Они не транжиры, но покупают всё, что приносит удовольствие, иногда даже сверх необходимости.

Близнецы

Лёгкомысленные и спонтанные, Близнецы легко расстаются с деньгами: оплачивают компании, путешествия или тратят весь заработок на шопинг в первый день после зарплаты.

Рак

Рационален и предусмотрителен. Рак тщательно планирует траты и редко жалеет о сделанных покупках. У него всегда есть средства на непредвиденные расходы.

Лев

Щедр и любит роскошь. Тратит деньги на себя и близких, получает удовольствие от самого процесса покупки. Часто использует чужие ресурсы для своих нужд.

Дева

Девы мало заботятся о деньгах, тратят их без особого анализа, в основном на необходимость пополнить запасы еды, одежды и бытовые нужды.

Весы

Весы любят деньги, но сомневаются при каждой покупке. Они ищут оптимальные варианты и стараются сохранить сбережения, сравнивая цены и качество.

Скорпион

Щедр, но расчётлив. Делает покупки только после анализа и сравнения множества вариантов. Любит комфорт и ценит деньги как инструмент для достижения целей.

Стрелец

Тратит на хобби и увлечения, часто дорогостоящие, такие как путешествия или профессиональные занятия. Финансово спонтанен, но увлечения для него важнее бюджета.

Козерог

Идеально умеет копить и тратить с умом. Покупает только нужное и качественное, откладывая на долгожданные вещи. Финансово дисциплинирован и рационален.

Водолей

Деньги и Водолеи редко совместимы: покупают по настроению и не склонны к накоплениям. Лёгкость в расходах делает их независимыми, но непредсказуемыми в финансовых вопросах.

Рыбы

Склонны к долгим раздумьям перед покупкой, особенно если дело касается повседневных вещей. На моду и красивую одежду денег не жалеют, любят искать выгодные предложения.

Читайте нас также:
#шопинг #экономия #знаки зодиака
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прощай, Голливуд: Анджелина Джоли меняет жизнь и место жительства
Изображение к статье: Простой зимний трюк для чистоты в прихожей: пол останется сухим даже в слякоть
Изображение к статье: Виртуальные симпатии: как соцсети размывают понятие верности в паре
Изображение к статье: Изысканная закуска: мармелад из мандаринов к сыру

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео