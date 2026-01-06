Каждый знак зодиака имеет свои привычки в обращении с деньгами: одни экономят и планируют, другие тратят спонтанно и с удовольствием. Разбираемся, как астрология объясняет финансовые привычки разных людей.

Овен

Овны тщательно планируют траты, но любят дорогие и качественные вещи, которые прослужат долго. Даже если деньги заканчиваются, они знают, где их взять ещё.

Телец

Тельцы любят комфорт и роскошь. Они не транжиры, но покупают всё, что приносит удовольствие, иногда даже сверх необходимости.

Близнецы

Лёгкомысленные и спонтанные, Близнецы легко расстаются с деньгами: оплачивают компании, путешествия или тратят весь заработок на шопинг в первый день после зарплаты.

Рак

Рационален и предусмотрителен. Рак тщательно планирует траты и редко жалеет о сделанных покупках. У него всегда есть средства на непредвиденные расходы.

Лев

Щедр и любит роскошь. Тратит деньги на себя и близких, получает удовольствие от самого процесса покупки. Часто использует чужие ресурсы для своих нужд.

Дева

Девы мало заботятся о деньгах, тратят их без особого анализа, в основном на необходимость пополнить запасы еды, одежды и бытовые нужды.

Весы

Весы любят деньги, но сомневаются при каждой покупке. Они ищут оптимальные варианты и стараются сохранить сбережения, сравнивая цены и качество.

Скорпион

Щедр, но расчётлив. Делает покупки только после анализа и сравнения множества вариантов. Любит комфорт и ценит деньги как инструмент для достижения целей.

Стрелец

Тратит на хобби и увлечения, часто дорогостоящие, такие как путешествия или профессиональные занятия. Финансово спонтанен, но увлечения для него важнее бюджета.

Козерог

Идеально умеет копить и тратить с умом. Покупает только нужное и качественное, откладывая на долгожданные вещи. Финансово дисциплинирован и рационален.

Водолей

Деньги и Водолеи редко совместимы: покупают по настроению и не склонны к накоплениям. Лёгкость в расходах делает их независимыми, но непредсказуемыми в финансовых вопросах.

Рыбы

Склонны к долгим раздумьям перед покупкой, особенно если дело касается повседневных вещей. На моду и красивую одежду денег не жалеют, любят искать выгодные предложения.