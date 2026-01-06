Baltijas balss logotype
Простой зимний трюк для чистоты в прихожей: пол останется сухим даже в слякоть 0 777

Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Простой зимний трюк для чистоты в прихожей: пол останется сухим даже в слякоть

Зимой прихожая страдает больше всего: снег с обуви тает, пол становится мокрым и грязным, а уборка превращается в бесконечный процесс. Но есть элементарный лайфхак из кухни, который реально работает и помогает сохранить чистоту у входной двери.

Почему зимой пол у двери всегда грязный

Холода приносят с собой снег, воду и песок, которые мы неизбежно заносим в дом на обуви. Даже самый плотный коврик не всегда справляется: влага скапливается под ним, из-за чего пол становится скользким, а покрытие — портится.

Особенно это заметно на плитке, ламинате и деревянных полах, где вода быстро растекается и оставляет следы.

Кухонный ингредиент, который решает проблему

Чтобы коврик действительно выполнял свою функцию, достаточно насыпать под него немного обычной соли. Это простой и бюджетный способ, о котором знают немногие.

Соль работает сразу в нескольких направлениях:

  • впитывает влагу, которая стекает с обуви;
  • задерживает песок и грязь;
  • создаёт дополнительное трение, благодаря чему коврик не скользит.

Как правильно использовать этот лайфхак

Перед тем как положить коврик, равномерно распределите тонкий слой соли по полу в зоне входной двери. Важно не переборщить — достаточно совсем небольшого количества, чтобы покрыть пространство под ковриком.

После этого уложите коврик обратно. При необходимости соль можно обновлять — особенно в периоды активных снегопадов.

Результат, который заметен сразу

Пол у входа остаётся сухим, без луж и разводов. Даже если гости заходят в дом с мокрой обувью, влага не растекается по прихожей, а риск поскользнуться заметно снижается. Способ одинаково хорошо работает на плитке, ламинате и деревянных покрытиях.

В конце зимы вы просто уберёте коврик и удалите остатки соли обычной влажной уборкой.

источник

#дом #зима #уборка #обувь #соль #чистота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
