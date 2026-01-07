Тушеные печеночные оладьи — это питательное блюдо, которое сначала обжаривают, а затем доводят до готовности тушением. Такой способ приготовления делает оладьи особенно мягкими и уменьшает характерную горечь печени.
Ингредиенты для оладий:
- Печень индейки — 500 г
- Лук — 1 шт
- Сушеный чеснок — по вкусу
- Яйцо — 1 шт
- Мука — 4 ст.л
- Соль и перец — по вкусу
Для тушения:
- Лук — 2 шт
- Морковь — 2 шт
- Сметана — 500 г
- Соль и перец — по вкусу
Общее время приготовления — 45 минут.
Приготовление:
-
Подготовка печени: Блендером перебейте печень с луком до однородной массы.
-
Формирование теста: Добавьте яйцо, муку, соль, перец и сушеный чеснок. Хорошо перемешайте.
-
Обжарка оладий: Разогрейте растительное масло на среднем огне. Обжарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
-
Подготовка овощей для тушения: На отдельной сковороде обжарьте лук полукольцами, добавьте натертую морковь и жарьте до мягкости.
-
Тушение оладий: В кастрюлю влейте сметану, добавьте обжаренные овощи и выложите оладьи. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Залейте немного водой и тушите 15 минут.
Теперь ваши печеночные оладьи готовы — мягкие, ароматные и нежные, идеально сочетающиеся со сметаной или свежими овощами.
