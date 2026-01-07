Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тушеные печеночные оладьи: секрет идеального рецепта 0 192

Люблю!
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тушеные печеночные оладьи: секрет идеального рецепта

Тушеные печеночные оладьи — это питательное блюдо, которое сначала обжаривают, а затем доводят до готовности тушением. Такой способ приготовления делает оладьи особенно мягкими и уменьшает характерную горечь печени.

Ингредиенты для оладий:

  • Печень индейки — 500 г
  • Лук — 1 шт
  • Сушеный чеснок — по вкусу
  • Яйцо — 1 шт
  • Мука — 4 ст.л
  • Соль и перец — по вкусу

Для тушения:

  • Лук — 2 шт
  • Морковь — 2 шт
  • Сметана — 500 г
  • Соль и перец — по вкусу

Общее время приготовления — 45 минут.

Приготовление:

  1. Подготовка печени: Блендером перебейте печень с луком до однородной массы.

  2. Формирование теста: Добавьте яйцо, муку, соль, перец и сушеный чеснок. Хорошо перемешайте.

  3. Обжарка оладий: Разогрейте растительное масло на среднем огне. Обжарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

  4. Подготовка овощей для тушения: На отдельной сковороде обжарьте лук полукольцами, добавьте натертую морковь и жарьте до мягкости.

  5. Тушение оладий: В кастрюлю влейте сметану, добавьте обжаренные овощи и выложите оладьи. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Залейте немного водой и тушите 15 минут.

Теперь ваши печеночные оладьи готовы — мягкие, ароматные и нежные, идеально сочетающиеся со сметаной или свежими овощами.

Источник

Читайте нас также:
#кулинария #лук #морковь #печень #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Правила первой помощи дома: что должно быть в аптечке зимой
Изображение к статье: Весело, как в детстве: идеи для зимних прогулок в январе
Изображение к статье: Стресс и ЖКТ: как тревога влияет на пищеварение
Изображение к статье: Щеточка имеет значение: выбираем идеальную тушь не только по эффекту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео