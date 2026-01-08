Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

По следам праздников: 7 полезных идей, что можно сделать с недопитым вином 0 248

Люблю!
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: shutterstock

Фото: shutterstock

План на утро после праздника: собрать волю в кулак, привести кухню в порядок и грамотно разобраться с остатками вина. Утро первого января, на кухне царство хаоса, а среди всего этого великолепия скромно стоят полбутылки белого, треть красного и какое-то игристое, которое уже выдохлось. Рука так и тянется отнести это все в раковину. Но лучше проявить креативность и бережливость. Ниже – проверенные лайфхаки, что делать с недопитым вином.

1. Заморозь это немедленно!

Да-да, вино можно заморозить! И это самый простой способ его сохранить. Просто перелей остатки в формочку для льда или в пакет для заморозки. Такие винные кубики – просто палочка-выручалочка на кухне!

  • Красное – идеально для тушения мяса, приготовления соусов (например, для пасты болоньезе) или рагу.

  • Белое – добавит пикантности в сливочные соусы к курице или ризотто.

  • Игристое – классная штука для коктейлей! Кидаешь пару кубиков в бокал с соком – и готов освежающий аперитив.

2. Свари глинтвейн... в кастрюле

Если вино уже не очень свежее, но еще не превратилось в уксус, ему прямая дорога в глинтвейн! Особенно это касается недопитого красного вина.

Рецепт-минимум Просто нагрейте вино (не кипятите!), добавьте пару долек апельсина, пару ложек меда, щепотку корицы и пару гвоздичек. Пьете горячим – и прощай, зимняя хандра!

3. Станьте волшебницей соусов

Недопитое вино – секретный ингредиент многих ресторанных соусов.

  • Красное – можно выпарить в сковороде после жарки стейка или курицы, добавь немного бульона и сливочного масла. Получится насыщенный, благородный соус.

  • Белое - отлично подходит для легких соусов к рыбе, морепродуктам или пасте. Просто влейте его в сковороду с луком-шалот и дайте немного выпариться.

4. Дайте игристому вторую жизнь

С недопитым игристым история отдельная. Если оно уже не шипит, не беда!

Коктейль "Кир Рояль". Смешайте в бокале игристое со смородиновым ликером. Получается элегантный и вкусный напиток. Домашний лимонад. Добавьте к игристому свежевыжатый апельсиновый сок, немного лимонного и несколько ягод.

5. Заряди маринады

Вино – отличный маринад! Оно размягчает мясо и придает ему тонкий аромат.

  • Для красного мяса (свинина, говядина) используй красное вино с чесноком и травами.

  • Для птицы или рыбы идеально подойдет белое вино с лимонным соком и розмарином.

6. Станьте красоткой с помощью вина!

Да, вино можно использовать не только внутрь!

  • Ополаскиватель для волос: разбавьте красное вино водой (1:1) и используйте после мытья, чтобы придать темным волосам красивый блеск и оттенок. (Светловолосым лучше не рисковать!).

  • Тоник для лица: разбавьте розовое или белое вино минералкой (1:2) и протирайте лицо. Виноградные антиоксиданты помогут освежить кожу. Обязательно сделайте тест на аллергию!

7. И наконец... сделай свой уксус!

Совсем отчаянные могут попробовать превратить недопитое вино в домашний уксус. Но это проще, чем кажется! Перелейте вино в банку, добавьте немного готового винного уксуса (как закваску) и накройте марлей. Оставьте в темном месте на 2-4 недели, изредка помешивая. Через время у вас будет уникальный, ароматный уксус для салатов.

Ну что, вдохновились? Как видите, недопитому вину всегда можно найти достойное применение.

Читайте нас также:
#кулинария #лайфхаки #напитки #экономия #вино #красота #еда #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: И вкусно, и полезно: оладьи из картофеля, кабачка и грецких орехов
Изображение к статье: Вся правда об аренде авто на курортах: туристы попадаются каждый день
Изображение к статье: Как можно прожить без повышенного давления: мнение врача-кардиолога
Изображение к статье: Правила первой помощи дома: что должно быть в аптечке зимой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео