Обезвоживание может начаться задолго до появления ощущения жажды. Даже лёгкая дегидратация влияет на работу мозга, сердечно-сосудистой системы, мышц и кожи. Потеря всего нескольких процентов жидкости снижает концентрацию, ухудшает настроение и нарушает электролитный баланс. Ниже перечислены десять признаков, которые помогают вовремя распознать дефицит воды и предотвратить неприятные последствия.

1. «Туман» в голове и снижение концентрации

Когнитивные функции чувствительны к уровню гидратации: при дефиците жидкости снижается скорость реакции, ухудшается кратковременная память. Мозг реагирует на недостаток воды раньше, чем возникает жажда, и восстановление водного баланса быстро возвращает ясность мыслей.

2. Постоянная усталость

Вода участвует в доставке кислорода к клеткам и обмене веществ. При её нехватке организм тратит больше энергии на базовые функции, что проявляется общей слабостью и чувством «усталости без причины».

3. Неприятный запах изо рта

Дефицит жидкости снижает выработку слюны, которая защищает полость рта от бактерий. При недостатке воды возникает запах, который усиливается с увеличением степени обезвоживания.

4. Судороги и мышечные спазмы

Обезвоживание нарушает баланс электролитов — натрия, калия и магния, отвечающих за сокращение мышц. Спазмы чаще появляются при физической нагрузке или в жарких условиях.

5. Ускоренное сердцебиение

При дефиците жидкости объем циркулирующей крови уменьшается, и сердце начинает работать быстрее, чтобы поддерживать снабжение тканей кислородом.

6. Снижение тургора кожи

Тургор — способность кожи возвращаться в исходное состояние после лёгкого натяжения. При обезвоживании кожа становится менее упругой и вялой.

7. Нарушения терморегуляции

Вода участвует в теплообмене. При недостатке жидкости может появляться беспричинное чувство холода или приливы жара, даже при стабильной температуре окружающей среды.

8. Меньше слез

Снижение межклеточной жидкости приводит к уменьшению слезопродукции: глаза становятся более чувствительными, появляется раздражение и сухость.

9. Тусклая, «усталая» кожа

Дефицит воды ухудшает микроциркуляцию, кожа выглядит менее свежей, снижается её плотность и появляется характерная тусклость.

10. Изменения настроения

Недостаток жидкости влияет на уровень нейромедиаторов и кортизола. Это может проявляться тревожностью, раздражительностью и нестабильным эмоциональным фоном без видимых причин.

Как распознать скрытое обезвоживание

Первые признаки появляются при небольшом дефиците жидкости. Если вы обнаружили два и более симптома, риск обезвоживания высокий — особенно при сухом воздухе, активных нагрузках или употреблении кофе и алкоголя. Обратите внимание на:

Темный оттенок мочи

Редкое мочеиспускание

Быструю утомляемость при обычных нагрузках

Как восстановить водный баланс

Пейте небольшими порциями регулярно в течение дня, а не два литра залпом

Ешьте продукты с высоким содержанием воды (овощи, фрукты)

Вводите электролиты после физических нагрузок

Контролируйте температуру и избегайте жарких помещений

Ограничьте кофеин и алкоголь

