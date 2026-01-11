Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

10 скрытых признаков обезвоживания, о которых важно знать 0 311

Люблю!
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 10 скрытых признаков обезвоживания, о которых важно знать

Обезвоживание может начаться задолго до появления ощущения жажды. Даже лёгкая дегидратация влияет на работу мозга, сердечно-сосудистой системы, мышц и кожи. Потеря всего нескольких процентов жидкости снижает концентрацию, ухудшает настроение и нарушает электролитный баланс. Ниже перечислены десять признаков, которые помогают вовремя распознать дефицит воды и предотвратить неприятные последствия.

1. «Туман» в голове и снижение концентрации

Когнитивные функции чувствительны к уровню гидратации: при дефиците жидкости снижается скорость реакции, ухудшается кратковременная память. Мозг реагирует на недостаток воды раньше, чем возникает жажда, и восстановление водного баланса быстро возвращает ясность мыслей.

2. Постоянная усталость

Вода участвует в доставке кислорода к клеткам и обмене веществ. При её нехватке организм тратит больше энергии на базовые функции, что проявляется общей слабостью и чувством «усталости без причины».

3. Неприятный запах изо рта

Дефицит жидкости снижает выработку слюны, которая защищает полость рта от бактерий. При недостатке воды возникает запах, который усиливается с увеличением степени обезвоживания.

4. Судороги и мышечные спазмы

Обезвоживание нарушает баланс электролитов — натрия, калия и магния, отвечающих за сокращение мышц. Спазмы чаще появляются при физической нагрузке или в жарких условиях.

5. Ускоренное сердцебиение

При дефиците жидкости объем циркулирующей крови уменьшается, и сердце начинает работать быстрее, чтобы поддерживать снабжение тканей кислородом.

6. Снижение тургора кожи

Тургор — способность кожи возвращаться в исходное состояние после лёгкого натяжения. При обезвоживании кожа становится менее упругой и вялой.

7. Нарушения терморегуляции

Вода участвует в теплообмене. При недостатке жидкости может появляться беспричинное чувство холода или приливы жара, даже при стабильной температуре окружающей среды.

8. Меньше слез

Снижение межклеточной жидкости приводит к уменьшению слезопродукции: глаза становятся более чувствительными, появляется раздражение и сухость.

9. Тусклая, «усталая» кожа

Дефицит воды ухудшает микроциркуляцию, кожа выглядит менее свежей, снижается её плотность и появляется характерная тусклость.

10. Изменения настроения

Недостаток жидкости влияет на уровень нейромедиаторов и кортизола. Это может проявляться тревожностью, раздражительностью и нестабильным эмоциональным фоном без видимых причин.

Как распознать скрытое обезвоживание

Первые признаки появляются при небольшом дефиците жидкости. Если вы обнаружили два и более симптома, риск обезвоживания высокий — особенно при сухом воздухе, активных нагрузках или употреблении кофе и алкоголя. Обратите внимание на:

  • Темный оттенок мочи
  • Редкое мочеиспускание
  • Быструю утомляемость при обычных нагрузках

Как восстановить водный баланс

  • Пейте небольшими порциями регулярно в течение дня, а не два литра залпом
  • Ешьте продукты с высоким содержанием воды (овощи, фрукты)
  • Вводите электролиты после физических нагрузок
  • Контролируйте температуру и избегайте жарких помещений
  • Ограничьте кофеин и алкоголь

Источник

Читайте нас также:
#эмоции #кожа #усталость #мозг #сердце #симптомы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Педиатр: в норме дети до шести лет могут болеть шесть-восемь раз в год
Изображение к статье: Простые привычки для душевного равновесия: четыре способа заботы о психике
Изображение к статье: Учёные подтвердили эффективность четырёхдневной рабочей недели
Изображение к статье: Привычка пить большое количество воды защищает от инсульта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Уверенный в себе мужчина или нахал? 10 неочевидных различий
Люблю!
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!
Изображение к статье: В Латвии летом состоится Международный фестиваль тромбонистов
Культура &
Изображение к статье: Лютые морозы идут на Латвию - синоптики предупредили жителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Уверенный в себе мужчина или нахал? 10 неочевидных различий
Люблю!
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео