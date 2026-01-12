Ум человека, действующий в шорах предсказуемости и весьма примитивной, обычной черно-белой логики, никак не может служить хорошим инструментом для обустройства в весьма нелогичном мире. Так как же действуют люди с высоким интеллектом? Разбираемся…

Эксперт - Люция Сулейманова, психолог

На сегодняшний день ведется много разговоров о том, что такое интеллект. Некоторые психологи и философы определяют его, как способность применять на практике функции мышления, памяти, воображения согласно текущей детальности. Другие же под интеллектом понимали некоторую «чистую» активную силу мышления, принципиально отличающуюся от других. Однако в современном обществе, один из самых важных навыков здорового, успешного человека — высокий интеллект.

И развитый интеллект — это преимущество, он нужен всем, кто хочет научиться выстраивать грамотные и бесконфликтные отношения с окружающими. Или еще проще — это умение распознавать свои и чужие эмоции, а также управлять ими, а еще это способность к адекватному автоматическому ответу мозга на ситуацию. Другими словами, суть его — в быстром и правильном принятии решения. Так как же говорят люди с высоким интеллектуальным развитием?

Фраза №1: Мне нужно время, чтобы изучить данный вопрос…

Как однажды сказал Альберт Энштейн, ум — это способность адаптироваться к изменениям. Это осознание того факта что, независимо от глубины познаний этого мира, вам еще по-прежнему, есть чему поучиться. То есть, интеллектуально развитый человек не боится признать, что ему необходимо время для глубинного изучения данного вопроса.

Людей с высоким интеллектом отличает полное отсутствие перфекционизма, они радуются небольшим успехам и поэтапно добиваются цели. Ведь постоянное стремление к совершенству, которого добиться практически невозможно, заставляет всегда чувствовать себя неудачником.

Фраза №2: Как интересно. Расскажи!

Люди с высоким интеллектом никогда не хвастают своими знаниями и умениями. И чаще всего хотят как можно больше узнать об оппоненте и получить большее знаний. Интерес к окружающим позволяет ставить себя на место другого человека, за счет чего искренне сопереживать и любопытствовать о жизни других.

Фраза №3: Это моя ошибка.

Развитый интеллект — это преимущество. И он нужен всем. Идея извиняться, присуща человеку, который чувствует себя сильным, а не беззащитным. Такая личность может сказать: «мне жаль, я виноват» и лишь затем «прости меня». То есть, в первую очередь, он не ждет прощения, а скорее признает свою вину и сожаление. Ведь его собеседник может не быть готов его простить.

Говорить о своем сожалении и признавать свою вину и ошибки, не нагружая других — это характеристика интеллектуального человека.

Фраза № 4: Идеальных людей не существует.

Хорошее отношение — это не слабость. Умные люди обладают способностью брать на себя ответственность за собственные ошибки. И если обычные люди «застревают» в негативных эмоциях от неудачи, то люди с высоким интеллектом понимают, что правильнее принять и простить себя, а все внимание сфокусировать на дальнейших действиях.

Фраза № 5: Иди ты…

Сарказм — низшая форма остроумия, но высшая форма интеллекта, — так говорил Оскар Уайльд. Сарказм по праву считается ярким признаком интеллекта. Если вы владеете этим типом юмора, то определенно являетесь креативным мыслителем.

«Между чувством юмора и высоким интеллектом — тесная взаимосвязь», — утверждает Джил Грингросс, психолог университета Аберимстуит. Она и ее коллеги выяснили, что сильнее всего связь с вербальным интеллектом, поскольку юмор основан на словесных парадоксах.

Однако наравне с умением шутить признак интеллектуального человека — это привычка сквернословить. Ученые выяснили, что те люди, которые периодически используют в речи матереные слова, прибегают к более ложным речевым конструкциям и обладают большим словарным запасом, нежели те, кто никогда не ругается. Впрочем, это закономерность…