Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

5 фраз, которые говорят только люди с высоким интеллектом 0 815

Люблю!
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 5 фраз, которые говорят только люди с высоким интеллектом

Ум человека, действующий в шорах предсказуемости и весьма примитивной, обычной черно-белой логики, никак не может служить хорошим инструментом для обустройства в весьма нелогичном мире. Так как же действуют люди с высоким интеллектом? Разбираемся…

Эксперт - Люция Сулейманова, психолог

На сегодняшний день ведется много разговоров о том, что такое интеллект. Некоторые психологи и философы определяют его, как способность применять на практике функции мышления, памяти, воображения согласно текущей детальности. Другие же под интеллектом понимали некоторую «чистую» активную силу мышления, принципиально отличающуюся от других. Однако в современном обществе, один из самых важных навыков здорового, успешного человека — высокий интеллект.

И развитый интеллект — это преимущество, он нужен всем, кто хочет научиться выстраивать грамотные и бесконфликтные отношения с окружающими. Или еще проще — это умение распознавать свои и чужие эмоции, а также управлять ими, а еще это способность к адекватному автоматическому ответу мозга на ситуацию. Другими словами, суть его — в быстром и правильном принятии решения. Так как же говорят люди с высоким интеллектуальным развитием?

Фраза №1: Мне нужно время, чтобы изучить данный вопрос…

Как однажды сказал Альберт Энштейн, ум — это способность адаптироваться к изменениям. Это осознание того факта что, независимо от глубины познаний этого мира, вам еще по-прежнему, есть чему поучиться. То есть, интеллектуально развитый человек не боится признать, что ему необходимо время для глубинного изучения данного вопроса.

Людей с высоким интеллектом отличает полное отсутствие перфекционизма, они радуются небольшим успехам и поэтапно добиваются цели. Ведь постоянное стремление к совершенству, которого добиться практически невозможно, заставляет всегда чувствовать себя неудачником.

Фраза №2: Как интересно. Расскажи!

Люди с высоким интеллектом никогда не хвастают своими знаниями и умениями. И чаще всего хотят как можно больше узнать об оппоненте и получить большее знаний. Интерес к окружающим позволяет ставить себя на место другого человека, за счет чего искренне сопереживать и любопытствовать о жизни других.

Фраза №3: Это моя ошибка.

Развитый интеллект — это преимущество. И он нужен всем. Идея извиняться, присуща человеку, который чувствует себя сильным, а не беззащитным. Такая личность может сказать: «мне жаль, я виноват» и лишь затем «прости меня». То есть, в первую очередь, он не ждет прощения, а скорее признает свою вину и сожаление. Ведь его собеседник может не быть готов его простить.

Говорить о своем сожалении и признавать свою вину и ошибки, не нагружая других — это характеристика интеллектуального человека.

Фраза № 4: Идеальных людей не существует.

Хорошее отношение — это не слабость. Умные люди обладают способностью брать на себя ответственность за собственные ошибки. И если обычные люди «застревают» в негативных эмоциях от неудачи, то люди с высоким интеллектом понимают, что правильнее принять и простить себя, а все внимание сфокусировать на дальнейших действиях.

Фраза № 5: Иди ты…

Сарказм — низшая форма остроумия, но высшая форма интеллекта, — так говорил Оскар Уайльд. Сарказм по праву считается ярким признаком интеллекта. Если вы владеете этим типом юмора, то определенно являетесь креативным мыслителем.

«Между чувством юмора и высоким интеллектом — тесная взаимосвязь», — утверждает Джил Грингросс, психолог университета Аберимстуит. Она и ее коллеги выяснили, что сильнее всего связь с вербальным интеллектом, поскольку юмор основан на словесных парадоксах.

Однако наравне с умением шутить признак интеллектуального человека — это привычка сквернословить. Ученые выяснили, что те люди, которые периодически используют в речи матереные слова, прибегают к более ложным речевым конструкциям и обладают большим словарным запасом, нежели те, кто никогда не ругается. Впрочем, это закономерность…

Читайте нас также:
#юмор #отношения #обучение #эмоции #психология #интеллект
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
3
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Уверенный в себе мужчина или нахал? 10 неочевидных различий
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Изображение к статье: Готовим домашний сыр за 12 часов из трёх ингредиентов
Изображение к статье: Вреден ли вечерний десерт: как сахар после ужина отражается на качестве сна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
1
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео