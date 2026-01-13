Иногда хочется приготовить что-то максимально простое, но при этом сытное и вкусное — без долгого стояния у плиты. Этот вариант отлично подойдёт и для плотного завтрака, и для быстрого ужина. По вкусу он напоминает турецкую пиццу с фаршем, но готовится в разы быстрее и из самых доступных продуктов.

Если вы любите лаваш и мясные начинки, рецепт точно стоит сохранить.

Что понадобится

Ингредиенты самые обычные — всё легко найти в любом магазине:

лаваш — 1 упаковка

фарш — 400 г

репчатый лук — 1/2 шт.

томат — 1 шт.

солёные огурцы — 2 шт.

зелень — по вкусу

По желанию:

сок лайма

свежая мята

Подготовка основы

Лаваш нарежьте удобными кусками — ориентируйтесь на диаметр сковороды. Это могут быть круги, овалы или просто крупные пласты.

Лук нарежьте как можно мельче. Это важно: мелкая нарезка позволит ему хорошо прожариться, стать мягким и сочным, а не ощущаться отдельными кусочками.

Формируем лепёшки с фаршем

На каждый кусочек лаваша тонким слоем распределите фарш. Делать его слишком толстым не стоит — он будет дольше готовиться, а лаваш станет сложнее сворачивать.

Сверху посыпьте мелко нарезанным луком и хорошо вдавите его в фарш, чтобы он не осыпался при жарке. Посолите и поперчите по вкусу, ещё раз слегка прижмите — и можно жарить.

Обжаривание

Сковороду слегка смажьте растительным маслом и выкладывайте лаваш фаршем вниз. Готовьте на среднем огне.

Примерно через 4 минуты лепёшки можно переворачивать, но ориентируйтесь на тип фарша:

куриный готовится быстрее,

говяжьему или смешанному может понадобиться чуть больше времени.

Главное — чтобы фарш полностью прожарился.

Сочная начинка без соуса

Пока лепёшки жарятся, подготовьте начинку:

солёный огурец нарежьте тонкой соломкой;

свежий томат — тонкими полукольцами.

За счёт овощей блюдо получается сочным и без соуса. Зелень добавляйте по вкусу: укроп и петрушка — классика, а с рукколой вкус получается особенно ярким.

Сборка и подача

На готовую лепёшку с фаршем выложите овощи и зелень, затем сверните треугольником — так удобнее есть.

Можно экспериментировать:

добавить немного сока лайма,

положить свежую мяту,

подобрать свою идеальную комбинацию вкусов.

Итог

В результате получается блюдо, которое:

готовится быстро,

отлично насыщает,

ароматное и по-домашнему вкусное.

Идеальный вариант, когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.

источник