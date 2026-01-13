Baltijas balss logotype
Быстро и сытно: лаваш с фаршем для завтрака или ужина

Люблю!
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Быстро и сытно: лаваш с фаршем для завтрака или ужина

Иногда хочется приготовить что-то максимально простое, но при этом сытное и вкусное — без долгого стояния у плиты. Этот вариант отлично подойдёт и для плотного завтрака, и для быстрого ужина. По вкусу он напоминает турецкую пиццу с фаршем, но готовится в разы быстрее и из самых доступных продуктов.

Если вы любите лаваш и мясные начинки, рецепт точно стоит сохранить.

Что понадобится

Ингредиенты самые обычные — всё легко найти в любом магазине:

  • лаваш — 1 упаковка
  • фарш — 400 г
  • репчатый лук — 1/2 шт.
  • томат — 1 шт.
  • солёные огурцы — 2 шт.
  • зелень — по вкусу

По желанию:

  • сок лайма
  • свежая мята

Подготовка основы

Лаваш нарежьте удобными кусками — ориентируйтесь на диаметр сковороды. Это могут быть круги, овалы или просто крупные пласты.

Лук нарежьте как можно мельче. Это важно: мелкая нарезка позволит ему хорошо прожариться, стать мягким и сочным, а не ощущаться отдельными кусочками.

Формируем лепёшки с фаршем

На каждый кусочек лаваша тонким слоем распределите фарш. Делать его слишком толстым не стоит — он будет дольше готовиться, а лаваш станет сложнее сворачивать.

Сверху посыпьте мелко нарезанным луком и хорошо вдавите его в фарш, чтобы он не осыпался при жарке. Посолите и поперчите по вкусу, ещё раз слегка прижмите — и можно жарить.

Обжаривание

Сковороду слегка смажьте растительным маслом и выкладывайте лаваш фаршем вниз. Готовьте на среднем огне.

Примерно через 4 минуты лепёшки можно переворачивать, но ориентируйтесь на тип фарша:

  • куриный готовится быстрее,
  • говяжьему или смешанному может понадобиться чуть больше времени.

Главное — чтобы фарш полностью прожарился.

Сочная начинка без соуса

Пока лепёшки жарятся, подготовьте начинку:

  • солёный огурец нарежьте тонкой соломкой;
  • свежий томат — тонкими полукольцами.

За счёт овощей блюдо получается сочным и без соуса. Зелень добавляйте по вкусу: укроп и петрушка — классика, а с рукколой вкус получается особенно ярким.

Сборка и подача

На готовую лепёшку с фаршем выложите овощи и зелень, затем сверните треугольником — так удобнее есть.

Можно экспериментировать:

  • добавить немного сока лайма,
  • положить свежую мяту,
  • подобрать свою идеальную комбинацию вкусов.

Итог

В результате получается блюдо, которое:

  • готовится быстро,
  • отлично насыщает,
  • ароматное и по-домашнему вкусное.

Идеальный вариант, когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.



#кулинария #ужин #овощи #завтрак #фарш #еда
