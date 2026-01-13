Иногда хочется приготовить что-то максимально простое, но при этом сытное и вкусное — без долгого стояния у плиты. Этот вариант отлично подойдёт и для плотного завтрака, и для быстрого ужина. По вкусу он напоминает турецкую пиццу с фаршем, но готовится в разы быстрее и из самых доступных продуктов.
Если вы любите лаваш и мясные начинки, рецепт точно стоит сохранить.
Что понадобится
Ингредиенты самые обычные — всё легко найти в любом магазине:
- лаваш — 1 упаковка
- фарш — 400 г
- репчатый лук — 1/2 шт.
- томат — 1 шт.
- солёные огурцы — 2 шт.
- зелень — по вкусу
По желанию:
- сок лайма
- свежая мята
Подготовка основы
Лаваш нарежьте удобными кусками — ориентируйтесь на диаметр сковороды. Это могут быть круги, овалы или просто крупные пласты.
Лук нарежьте как можно мельче. Это важно: мелкая нарезка позволит ему хорошо прожариться, стать мягким и сочным, а не ощущаться отдельными кусочками.
Формируем лепёшки с фаршем
На каждый кусочек лаваша тонким слоем распределите фарш. Делать его слишком толстым не стоит — он будет дольше готовиться, а лаваш станет сложнее сворачивать.
Сверху посыпьте мелко нарезанным луком и хорошо вдавите его в фарш, чтобы он не осыпался при жарке. Посолите и поперчите по вкусу, ещё раз слегка прижмите — и можно жарить.
Обжаривание
Сковороду слегка смажьте растительным маслом и выкладывайте лаваш фаршем вниз. Готовьте на среднем огне.
Примерно через 4 минуты лепёшки можно переворачивать, но ориентируйтесь на тип фарша:
- куриный готовится быстрее,
- говяжьему или смешанному может понадобиться чуть больше времени.
Главное — чтобы фарш полностью прожарился.
Сочная начинка без соуса
Пока лепёшки жарятся, подготовьте начинку:
- солёный огурец нарежьте тонкой соломкой;
- свежий томат — тонкими полукольцами.
За счёт овощей блюдо получается сочным и без соуса. Зелень добавляйте по вкусу: укроп и петрушка — классика, а с рукколой вкус получается особенно ярким.
Сборка и подача
На готовую лепёшку с фаршем выложите овощи и зелень, затем сверните треугольником — так удобнее есть.
Можно экспериментировать:
- добавить немного сока лайма,
- положить свежую мяту,
- подобрать свою идеальную комбинацию вкусов.
Итог
В результате получается блюдо, которое:
- готовится быстро,
- отлично насыщает,
- ароматное и по-домашнему вкусное.
Идеальный вариант, когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.
