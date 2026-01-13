Новогодние праздники всегда приносят в нашу жизнь частичку волшебства. Мы верим в лучшее, делимся теплыми пожеланиями со всеми окружающими, загадываем сокровенные желания. По какой-то случайности одни люди ждут исполнения этих желаний годами, у других же они исполняются как по взмаху волшебной палочки.

Почему так происходит, и как сделать, чтобы желания исполнялись быстро и легко — рассказывают эксперт по осознанности Елена Реунова и психолог Марина Тушевская.

Любой человек, загадавший желание, так или иначе уповает на то, что оно исполнится. Иначе желать было бы бессмысленной тратой времени. Для некоторых воплощение желания в жизнь становится чудом, а другие ежедневно получают именно то, что загадывают. Что же имеет первостепенное значение — желания или люди?

По щучьему велению…

Желание — это мысль, наделенная определенным потенциалом, силой, энергией. От того, что и каким образом мы загадываем, зависит то, что мы получим в итоге и как быстро.

Существует огромное количество фильмов и книг на эту тему. Красной нитью в них идет мысль о том, что надо уметь «правильно» желать. В этих произведениях даются разные инструменты и приводятся способы ускорения желаний. Где-то предлагается воспользоваться магической или эзотерической атрибутикой, где-то поработать над формулировками.

Но есть и другой путь. Он заключается в работе с собой, своими мыслями и ощущениями, так как по достижении определенной ступени желания исполняются сами собой и моментально — достаточно лишь подумать и захотеть.

Каждый — сам себе волшебник

Исполнение желания напрямую зависит от того, насколько развито ваше сознание. Это — тоже довольно частая мысль. Однако мало тех, кто задумывается о деталях. Давайте разберемся.

Сознание — это образ мыслей, уровень нашей осознанности в мире. Он ежедневно формирует реальность, в которой мы живем. Для уровней сознания существует множество градаций и названий. Условно разделим их на три ступени.

Первая ступень

Таких людей мы встречаем повсеместно. Их жизнь — борьба с чередой испытаний и обстоятельств. Им все дается непросто. Они, поняв эту закономерность, обращаются к окружающему их миру с претензией.

На первом уровне сознания человек еще не способен осознавать себя творцом собственной жизни. Отсюда вытекают всевозможные заявления вроде «он должен»… Не «я сам», а «кто-то другой вместо меня». Дальше можно подставлять переменные: купить машину, исполнить желание, навести порядок дома, быть ответственным за благополучие семьи и так далее. В отношениях такие люди всегда скатываются в жертву или же, напротив, берут власть себе.

Вторая ступень

Это уже довольно осознанный уровень. Человек в таком состоянии сознания стремится к исследованию себя, ищет знания и пути понимания мироустройства. У него есть ощущение, что не все в этом мире случайность и стечение обстоятельств; есть то, на что можно влиять. Такой человек уже готов взять на себя ответственность за свои мысли, слова и действия. Его сознание пробивается за пределы материального мира.

В отношениях люди, находящиеся на второй ступени, бережны к окружающим. Они осознают важность экологичных взаимодействий, уважают мнения и волю других людей. Однако этот уровень является своего рода переходным. Поэтому говорить о полной идиллии с миром еще рано.

Влияние насаженных извне негативных программ в виде страхов, обид и претензий еще выливается в окружающее пространство. Но все чаще человек, подобно начинающему волшебнику, ставит эксперименты и пробует свои силы — насколько большие чудеса в своей жизни он может творить?

Третья ступень

Этот уровень открывает человеку осознание того, что он сам творит свою судьбу и реальность. Он определяет, какими мыслями будет влиять на окружающее пространство и события в своей жизни. На этой ступени человеку уже не страшны негативные программы. И даже если они вдруг где-то проявятся, осознанный человек быстро приведет себя в порядок.

А мы идем по лесенке…

Любой человек, узнав про ступени сознания, так или иначе будет стремиться к более высокому уровню. Это обусловлено природой — каждый хочет поменять свою жизнь к лучшему и привести ее в соответствие с собственными ожиданиями. Так каким же образом можно перейти с одной ступени на следующую?

Рост и развитие сознания приходят постепенно. Этот путь начинается с намерения: «Я так хочу!» Однажды задав себе вектор движения, человек будет плавно развиваться, познавать все больше нового, углубляясь в мироустройство. Он обретет новое видение себя, окружающих людей и обстоятельств, сформирует паттерн бережного отношения ко всему. Так происходит внутренняя работа над собой.

Постижение более высокого уровня сознания несет в себе множество преимуществ. Одно лишь понимание себя или комфортное взаимодействие с другими людьми чего стоят. Прибавьте к этому способность загадывать желания, которые моментально исполняются. Все это происходит потому, что человек осознает влияние собственных проявлений в жизни.

Подумал плохо — получил проблему. Подумал хорошо или пожелал кому-либо добра — случилось нечто хорошее. Таким образом он привыкает мыслить в позитивном русле. Это дает ему еще большие силы и открывает перед ним новые возможности, так как энергии благодарности и созидания — одни из самых сильных.

Чудо в старый Новый год

Чудеса в нашей жизни напрямую зависят от того, на какой ступени сознания мы находимся. Если вы внимательно прочитали их описание выше, то наверняка можете понять, в какой точке на данный момент находитесь. Исходя из уровня осознанности можно подобрать инструменты для исполнения своих желаний.

Скажем сразу, что на третьей ступени какие-либо способы уже не требуются. Там все происходит само, легко, непринужденно и быстро. Людям на третьем уровне осознанности не важны даты — исполнение их желаний не зависит от календаря. А вот на первых двух стоит себе помочь.

Первое и самое важное условие исполнения желаний — концентрация на них. И удерживание позитивного состояния.

То есть не надо желать поехать в отпуск за границу и при этом переживать, успеете ли вы заработать на поездку необходимую сумму. Вы должны хотеть провести отпуск в другой стране и при этом не сомневаться, что именно так и произойдет. Не отягощайте свое желание программами, страхами: «а вдруг не получится», «а вдруг я много хочу», «может, я и не достоин этого» или «я недостаточно хорош, чтоб иметь это»…

Все это необходимо переговорить и переписать свое желание таким образом, чтобы негативные фразы и образы сменились на позитивные и прекрасные. Исключите всякие там «а вдруг» и «а что, если», и просто верьте, что все получится. Чтобы избавиться от негативных установок, следует проработать формулировки. Вы достойны, все возможно — сядьте и пропишите это.

Второе важное условие для исполнения желания — его формулировка.

Важно загадывать желание для себя, исключить из него других людей. Мы не можем знать, что истинно будет хорошо для других, мы вольны определять лишь собственные «хотелки». Когда вы будете думать только о себе, не привлекая к реализации других, ваше желание станет свободным и быстро реализуется.

Следите также за «чистотой» формулировки. Используйте позитивные слова в своем желании. Например, почувствуйте разницу между «не болеть» и «быть здоровым». Она очевидна. Наш мозг плохо улавливает частицу «не», и не совсем верная формулировка может сыграть с вами злую шутку.

Третье правило — образы и чувства. Образы вашего желания должны вызывать в вас прекрасные, уютные чувства.

Формулируйте желание в настоящем времени. Так, как будто это уже есть у вас. Представляйте себя в желаемой картинке. Включите свое воображение. Почувствуйте ваш образ, как вы себя чувствуете в исполненном желании?

Чтобы наши желания исполнялись на «раз», мы должны стать волшебниками в своей жизни. Мир мудр и всесилен, в нем нет ничего невозможного. А если возможно все, то почему мы все еще отказываем себе в благах, которые несет с собой осознанность?