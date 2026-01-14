Baltijas balss logotype
Для иммунитета и стройности: почему зимой полезно посещать бассейн 0 94

Люблю!
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Для иммунитета и стройности: почему зимой полезно посещать бассейн

Зимой многим сложнее заставить себя двигаться. На улице холодно и мерзко, а диван и плед — вполне себе убедительные аргументы остаться дома примерно до марта. Но именно в этот сезон бассейн становится одним из самых разумных и комфортных вариантов физической активности. Он поддерживает тело в тонусе, снимает напряжение и при этом не требует от тела экстремальных усилий. Терапевт Анна Терентьева рассказала, почему зимой стоит переселить себя и отыскать в шкафу купальник.

Плавание заменяет сразу несколько видов тренировок

В бассейне тело работает полностью. Задействованы мышцы спины, пресса, рук и ног, включается дыхание, улучшается координация. «При этом нагрузка мягкая и безопасная для суставов и позвоночника — за счет поддержки воды. Это особенно ценно зимой, когда связки и мышцы становятся более уязвимыми к травмам из-за холода и низкой подвижности в повседневной жизни», — объясняет врач.

Теплая вода снимает напряжение и стресс

После мороза улиц погружение в теплую воду действует почти терапевтически. Расслабляются зажатые мышцы, снижается уровень тревожности, нормализуется дыхание. Плавание работает как мягкая медитация в движении — ритмичные гребки и ровное дыхание помогают успокоить нервную систему и буквально смыть напряжение дня.

Поддержка иммунитета без перегрузки организма

Умеренная физическая активность в сочетании с температурными контрастами мягко тренирует иммунную систему. «Организм лучше адаптируется к холоду, усиливается циркуляция крови и лимфы, улучшается насыщение тканей кислородом. Это не закаливание в экстремальном смысле, а аккуратная, регулярная поддержка защитных сил в самый уязвимый сезон», — подчеркивает терапевт.

Польза для кожи и общего тонуса

Вода улучшает микроциркуляцию, стимулирует отток лишней жидкости и помогает коже выглядеть более плотной и гладкой. Да, хлор может подсушивать кожу, но этот момент легко компенсировать грамотным уходом после бассейна. Зато регулярное плавание ускоряет обменные процессы, улучшает цвет кожи и придает телу более подтянутый и жизнерадостный вид даже в самый серый зимний период.

Дополнительный источник энергии и хорошего настроения

Плавание наполняет энергией, но не разгоняет его адреналином и кортизолом, как интенсивные тренировки. После бассейна появляется приятная усталость и глубокий сон, а с ним — лучшее восстановление, более ясная голова и способность концентрироваться на работе. И это один из самых приятных эффектов зимнего плавания.

#плавание #спорт #иммунитет #фитнес #кожа #энергия #настроение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео