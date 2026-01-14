Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из-за ChatGPT число вакансий для соискателей без опыта сократилось почти на треть 0 142

Люблю!
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из-за ChatGPT число вакансий для соискателей без опыта сократилось почти на треть

Стажёрам, выпускникам и людям без образования стало сложнее найти работу.

ИИ становится частью бизнес-процессов компаний, которые стремятся автоматизировать рутинные операции и сократить издержки. Эта тенденция особенно заметна среди начинающих специалистов.

Анализ платформы Adzuna показал, что количество вакансий для молодых специалистов сократилось на 31,9 процента. Если сравнивать с показателями 2022 года, доля подобных предложений уменьшилась на четыре процента и сейчас составляет лишь 25 процентов от общего числа доступных позиций.

Показательна ситуация с британской телекоммуникационной компанией BT Group. Она анонсировала план по внедрению ИИ-технологий, который предполагает замену 10 тысяч работников к 2030 году. Под угрозой сокращения оказались сотрудники колл-центров и специалисты по техническому обслуживанию сетей.

Читайте нас также:
#работа #chatgpt #рынок труда #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Изображение к статье: Почему кожа зимой «горит» и шелушится: 5 ошибок ухода, которые вы допускаете
Изображение к статье: Какой чай заварить после работы, чтобы переключиться на домашний вайб

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Может ли питомец испытывать аллергию на человека?
В мире животных
Изображение к статье: Не спешите менять счётчики: ЦЗПП опровергает заявления поставщиков услуг
Наша Латвия
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео