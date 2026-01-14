ИИ становится частью бизнес-процессов компаний, которые стремятся автоматизировать рутинные операции и сократить издержки. Эта тенденция особенно заметна среди начинающих специалистов.

Анализ платформы Adzuna показал, что количество вакансий для молодых специалистов сократилось на 31,9 процента. Если сравнивать с показателями 2022 года, доля подобных предложений уменьшилась на четыре процента и сейчас составляет лишь 25 процентов от общего числа доступных позиций.

Показательна ситуация с британской телекоммуникационной компанией BT Group. Она анонсировала план по внедрению ИИ-технологий, который предполагает замену 10 тысяч работников к 2030 году. Под угрозой сокращения оказались сотрудники колл-центров и специалисты по техническому обслуживанию сетей.