Это не диетический компромисс и не фитнес-еда, а продуманная тарелка, где белок становится главным элементом. Такой формат питания особенно хорошо ложится на потребности возрастного женского организма.

После 40 лет важно не ограничивать свой рацион, а поддерживать тело: мышцы, гормональный баланс, энергию и чувство сытости без лишней нагрузки на пищеварительную систему. Нутрициолог Элина Королева рассказала, какая роль отводится белковой еде и почему это особенно актуально для женщин в пери- и менопаузе.

Что такое протеиновый боул и чем он отличается от обычной еды

Протеиновый боул — это сбалансированное блюдо в одной миске, где ключевую роль играет качественный белок, а углеводы и жиры подобраны осознанно и в разумных пропорциях. «В отличие от стандартных овощных салатов или хаотичных перекусов, боул работает как полноценный прием пищи. Он дает длительное насыщение, стабильный уровень сахара в крови и полноценную порцию витаминов и минералов», — объясняет эксперт.

Почему белок критически важен после 35-40 лет

С возрастом снижается мышечная масса и чувствительность к инсулину, а потребность в белке при этом растет. Недостаток белка усиливает утомляемость, провоцирует потерю тонуса, ухудшает состояние кожи и костей. Протеиновый боул помогает закрывать эту потребность мягко, без необходимости переходить на агрессивные диеты.

Как правильно собрать протеиновый боул

Основа — источник качественного белка: яйца, рыба, морепродукты, птица, бобовые, тофу, греческий йогурт или творог. Далее добавляются овощи — как свежие, так и термически обработанные, чтобы снизить нагрузку на ЖКТ. «Жиры — в виде оливкового масла, авокадо, орехов или семян. Углеводы — по желанию и состоянию: киноа, гречка, батат или вовсе без них, если цель — стабилизация веса. Важно, чтобы боул не превращался в этакий винегрет, а оставался логичной композицией», — подчеркивает врач.

Почему боулы особенно хорошо подходят зрелым женщинам

В период перименопаузы и менопаузы организм хуже справляется с резкими скачками сахара. Протеиновый боул поддерживает ровную энергию, снижает тягу к сладкому и помогает дольше сохранять ясность ума (это важно и для гормонального баланса). Кроме того, такой формат питания легче адаптировать под изменяющиеся вкусы и аппетит, которые часто колеблются в этом возрасте.