Чашка любимой матчи в конце тяжелого рабочего дня может грозить бессонницей. Однако подружиться с чаем реально даже после 19:00. Главное — разумно подобрать его под вечерний сценарий.

Чёрный чай: когда нужно перезагрузиться между делами

Офис засыпает, просыпается остальная жизнь. Кто-то спешит в спортзал, кто-то — забрать детей с кружков. И почти все едут домой по пробкам или в переполненных вагонах метро.

Чтобы соблюсти баланс активности и щадящего вечернего режима, не пейте крепкий чай и откажитесь от «ассама», «Английского завтрака» и других насыщенных сортов и купажей. Хорошим выбором станет чашечка китайского Дянь Хуна с нежными медовыми нотками, но подойдет и более тривиальный «цейлон» — ароматный и в меру терпкий.

Тайваньские улуны: когда хочется домашнего релакса

Если проведенный дома вечер — маленький праздник, то и чай тоже должен быть праздничным. Обычный можно выпить и на работе.

Секрет сладких медово-ореховых нот Дун Дина — в медленном обжаривании чайных листьев. Этот чай отлично согревает, остается только укрыться пледом и включить любимый фильм. Утонченный Алишань с цветочным послевкусием утолит жажду во время принятия ванны, а сливочный аромат улуна Цзинь Сюань сгладит шероховатости прошедшего дня.

Все тайваньские улуны содержат мало кофеина, поэтому свидание с подушкой случится точно по расписанию.

Купаж с фруктами: когда хочется десерт без десерта

Вечер — испытание для тех, кто целый день считал калории. Безопасным с точки зрения калорийности «перекусом» станет фруктовый чай.

Десертный чай можно приготовить самостоятельно, добавив в напиток кусочки фруктов и толченые ягоды. Корица, имбирь, бадьян и другие пряности превратят настой в изысканный согревающий напиток, а лед — в освежающий коктейль. Нет сил на кулинарные эксперименты? Выбирайте готовый купаж, в котором сочетание сладких фруктов и кисловатых ягод уже продумано. А главное, фруктовый чай может быть и без самого чая, чтобы даже тень кофеина не помешала уснуть.

Фиточай: когда предел мечтаний — крепкий сон

За один день могут произойти десятки встреч и событий, как приятных, так и не очень. Часто к вечеру все желания сводятся к тому, чтобы поскорее надеть пижаму и провалиться в сон. А проводниками в царство Морфея станут эфирные масла в составе травяных тизанов.

Каждому вечеру — свой тизан. Если волнуетесь перед утренней планеркой, выпейте на ночь горьковатый зверобой, снимающий тревожность. Хотите избавиться от картинок минувшего дня перед сном — заварите успокаивающий пустырник или ромашку. Отправляясь расслабляться в теплую ванну, возьмите с собой чашечку тизана из лаванды. А если мечтаете просто лечь и уснуть, смешайте в чайнике валериану, душицу, мяту и хмель.

ГАБА: когда после работы нужно работать ещё

Бывает и такое, что с уходом из офиса дела не заканчиваются. На экране телефона высвечиваются сообщения, которые нельзя проигнорировать, в корпоративных чатах продолжает бурлить жизнь, а в ноутбуке ждет финальных правок отчет.

ГАБА — это не сорт, а метод производства чая, когда при ферментации в бескислородной среде чайные листья насыщаются гамма-аминомасляной кислотой, или ГАМК (gamma-aminobutyric acid / GABA). В организме она участвует в обменных реакциях в головном мозге, регулирует мышечный тонус и снижает активность нервной системы. Поэтому с чашкой чая ГАБА можно сосредоточиться на делах, но не тревожиться о них после выключения ноутбука и быстро уснуть.