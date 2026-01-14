Учёные выяснили, что окружность талии может быть более значимым индикатором риска депрессии, чем индекс массы тела. Об этом сообщает JAD.

В работе анализировались данные британского биобанка UK Biobank о более 200 тысяч взрослых (40–69 лет) без диагноза депрессии на момент включения в проект. Наблюдение длилось в среднем почти 13 лет. Исследователи сосредоточились на индексе округлости тела (BRI), рассчитываемом на основе соотношения окружности талии и роста. Он позволяет оценить количество висцерального жира.

Участники были разделены на четыре группы по значению BRI. Анализ показал: у людей с самыми высокими показателями BRI риск депрессии оказался примерно на треть выше, чем у тех, у кого индекс был минимальным. Связь сохранялась после учёта ИМТ, возраста, пола, социально‑экономического статуса, сопутствующих заболеваний и образа жизни. Эффект наблюдался у мужчин и женщин, в том числе в возрастных группах младше и старше 60 лет.

Учёные предполагают, что висцеральный жир вырабатывает воспалительные молекулы, способные влиять на работу нейромедиаторов в мозге. Кроме того, абдоминальное ожирение связано с гормональными сбоями и нарушением стресс‑реакции — процессами, ассоциированными с депрессией. Авторы подчеркнули, что измерения талии и роста могут помочь выявлять людей с повышенным риском депрессии.