Мы привыкли думать, что угрозу здоровью несут только фастфуд и сахар. Но опасность может скрываться прямо на вашей кухне — в пластиковых контейнерах, посуде и упаковке, которые ежедневно контактируют с едой.

Почему пластиковая посуда — это не только удобство

Пластик стал символом современной жизни: легкий, дешевый, вездесущий. Мы используем его в упаковке продуктов, кухонных инструментах, контейнерах для хранения и антипригарной посуде. Но вместе с удобством приходят тысячи химических веществ, которые попадают в нашу пищу. По данным The Washington Post, более 5 400 из них могут быть опасны для здоровья.

Основные химические «невидимки»

PFAS («вечные химикаты»)

Используются в антипригарной посуде и одноразовой таре, почти не разлагаются. Связаны с раком почек, нарушением нервного развития и аутизмом у детей.

Фталаты

Делают пластик гибким. Часто обнаруживаются в упаковке и переработанной пище. Могут вызывать гормональные сбои и проблемы с фертильностью.

Бисфенолы (BPA, BPS, BPF)

Даже «BPA-free» продукты не всегда безопасны. Связаны с ожирением, диабетом и нарушениями репродуктивного здоровья.

Антипирены (огнезащитные вещества)

Попадают в кухонные изделия через переработку пластика. Могут влиять на IQ и нейроразвитие детей.

Почему химикаты трудно избежать

В отличие от лекарств, пластмассовые добавки почти не проверяются. Более 90% людей имеют в крови или моче их следы. Даже если отдельное вещество «ниже нормы», их комбинация создаёт скрытый риск.

Как уменьшить контакт с пластиком

Не нагревайте еду в пластиковых контейнерах.

Используйте стекло, металл или керамику для хранения и приготовления.

Сократите ультрапереработанные продукты.

Готовьте больше дома.

Не полагайтесь на надписи «BPA-free» и «Eco».

Пластик — невидимый спутник нашей повседневной жизни, который влияет на гормоны, иммунитет и здоровье будущих поколений. Контролировать его влияние — это первый шаг к более осознанному образу жизни.

