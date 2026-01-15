Baltijas balss logotype
Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом 0 90

Люблю!
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом

Шея стареет иначе, чем лицо, и требует особого внимания. Дерматологи объясняют, когда достаточно обычного ухода, а когда стоит перейти на специализированные средства.

Почему шея отличается от лица

Кожа на шее тоньше, содержит меньше желез и структурной поддержки, поэтому быстрее теряет упругость. Она подвержена механической нагрузке — ведь наша голова весит 4–5 кг, а неправильная осанка усиливает эффект гравитации. Горизонтальные морщины («ожерелье» или линии Нефертити) появляются именно здесь, и признаки старения проявляются иначе, чем на лице.

Когда можно использовать обычный крем

Если кожа шеи всё ещё упругая и гладкая, достаточно продолжать использовать привычный уход за лицом, включая SPF и увлажняющие средства. Мягкие формулы с ретиноидами и антиоксидантами подойдут для профилактики, пока не появились выраженные морщины или дряблость.

Когда нужен специализированный крем

Специальные кремы для шеи разрабатываются с учётом её чувствительности: они содержат пептиды, антиоксиданты, нежные ретиноиды и SPF в концентрациях, которые дают видимый эффект, не раздражая кожу. Переход к таким средствам оправдан при появлении морщин типа «ожерелье» или обвисания кожи.

Косметические процедуры для шеи

Когда кожа теряет упругость, уход уже не способен полностью исправить ситуацию. Эстетические процедуры, такие как эндолифт или инъекции гиалуроновой кислоты, помогают подтянуть кожу, разгладить морщины и восстановить контуры линии подбородка. Один сеанс эндолифта стимулирует коллаген и расплавляет небольшие жировые отложения, а результаты могут держаться до трёх лет.

Итог

Крем для шеи нужен не всегда — профилактический уход может ограничиваться привычными средствами для лица с SPF и увлажнением. Но при появлении морщин или дряблости специализированные средства и косметические процедуры помогут сохранить молодость и упругость кожи.

Источник

#морщины #уход за кожей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
