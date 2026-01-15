Добавление куркумы в ежедневный рацион привело к снижению уровня боли в небольшом рандомизированном клиническом исследовании, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nutrients.

В новом исследовании принимали участие 30 добровольцев в возрасте 40 лет и старше, которые страдали хронической болью умеренной интенсивности (от 4 до 7 баллов по 10-балльной шкале). Все участники вели пищевой дневник и ежедневно в течение 21 дня три раза фиксировали уровень боли с помощью опросов по текстовым сообщениям.

В рамках эксперимента добровольцы получали порошок куркумы в кулинарно привычных дозах — 300 мг, 1 г или 3 г в день. Часть участников получала куркуму в чистом виде, часть — в сочетании с чёрным перцем, который содержит пиперин и теоретически может увеличивать усвоение куркумина.

По итогам исследования было обнаружено, что средний уровень боли у всех групп по завершении трёхнедельного периода достоверно снизился по сравнению с базовым показателем. При этом различий между группами, употреблявшими куркуму с чёрным перцем и без него, а также между разными дозировками, не выявлено — эффекты были сопоставимы.

Учёные подчёркивают, что это пилотное исследование с небольшой выборкой, и для подтверждения результатов необходимы более масштабные и длительные клинические испытания. Большинство участников в текущем исследовании составляли женщины среднего и пожилого возраста, что также может влиять на результаты.

Результаты работы добавляют новые данные в растущий объём исследований о возможной роли куркумы и её активного компонента — куркумина — как потенциального природного вспомогательного средства для смягчения хронической боли, но подчёркивают, что текущие данные являются предварительными.