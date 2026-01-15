Baltijas balss logotype
Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку 0 202

Люблю!
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку

Зимой у головных уборов есть один заметный минус — они беспощадны к укладке. Даже самая мягкая шапка оставляет заломы, лишает объема и превращает волосы в душераздирающее зрелище. Шерстяная косынка решает эту дилемму изящно. Она греет, выглядит благородно и не ломает форму прически, а при правильной подаче становится полноценным стилевым акцентом. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как носить этот аксессуар в холода.

Почему косынка лучше шапки

Шерстяная косынка распределяет тепло иначе, чем плотная шапка. Она не прижимает волосы к голове, не лишает корни воздуха и не создает эффекта плоской макушки. При этом шерсть отлично удерживает тепло, особенно если косынка достаточно крупная и завязана с запасом. В результате сохраняется и прическа, и ощущение комфорта, без необходимости выбирать между эстетикой и практичностью.

Классика: косынка с пальто

Самый универсальный вариант — шерстяная косынка в паре с пальто прямого или слегка расслабленного кроя. «Завязанная под подбородком или с узлом сбоку, она создает отсылку к французскому и восточноевропейскому стилю одновременно. Лучше всего работают спокойные оттенки: молочный, графитовый, карамельный, глубокий синий. Такой образ выглядит стильным и интеллигентным, даже если под пальто самый простой базовый комплект», — говорит эксперт.

С мехом и дубленками

Косынка особенно эффектно смотрится с мехом — как натуральным, так и качественным искусственным. Здесь важно не перегружать образ. Если мех объемный, косынка должна быть мягкой, пластичной, без жесткого края. Завязывать ее стоит свободно, с легким напуском, позволяя ткани обрамлять лицо. В этом сочетании появляется ощущение спокойной роскоши без демонстративности.

С пуховиками и куртками

Даже спортивные или утилитарные вещи косынка способна облагородить. С пуховиками лучше выбирать лаконичные модели без активного декора и принтов. «Косынку можно завязать крест-накрест под подбородком или зафиксировать под воротником, оставив концы внутри. Такой прием делает образ аккуратнее и добавляет ему женственности, не лишая функциональности», — подчеркивает стилист.

Как выбрать и носить правильно

Для зимы лучше всего подходят шерстяные или кашемировые косынки средней плотности, которые держат форму, но не стоят колом. Размер имеет значение: слишком маленькая будет выглядеть куце, слишком большая — утяжелит образ. Завязывая косынку, важно оставлять немного свободы у лица и не натягивать ткань на лоб слишком плотно. Косынка должна обрамлять, а не сдавливать — тогда она работает и как аксессуар, и как защита от холода.

#мода #зима #стиль #головной убор #мода советы стиль #шерсть
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
