Усталость и увеличение массы тела в зимний период: показания к гормональному обследованию 0 106

Люблю!
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Усталость и увеличение массы тела в зимний период: показания к гормональному обследованию

Зима ассоциируется с домашним уютом, горячим чаем и праздниками, но для кого-то она превращается в испытание. В это время многих не отпускает усталость, энергия улетучивается, а цифра на весах неумолимо ползет вверх. Одни наслаждаются морозными прогулками и сохраняют энергичность, другие чувствуют постоянную слабость и видят, как талия увеличивается в объемах.

Может показаться, что всему виной холодный сезон и недостаток солнечных лучей, но порой корни проблемы лежат глубже — в состоянии наших гормонов. Именно они управляют энергией, аппетитом и способностью сохранять стройность. Семейный врач, врач превентивной интегративной медицины, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова помогла разобраться, как определить, когда набор веса и усталость свидетельствуют о скрытой угрозе вашему здоровью и в чем причина этих состояний.

Ключевые гормоны, влияющие на вес и энергию зимой

Щитовидная железа и тиреоидные гормоны — «Щитовидная железа производит гормоны, регулирующие обмен веществ. При их дефиците (гипотиреозе) обмен замедляется, что приводит к слабости, отекам и прибавке веса», — рассказывает врач.

Надпочечники и кортизол — кортизол называют «гормоном стресса». Его избыток увеличивает аппетит, вызывает накопление жира в области живота и сильную усталость.

Поджелудочная железа и инсулин — инсулин контролирует уровень сахара в крови. Нарушение его выработки повышает аппетит, ускоряя набор веса.

Половые гормоны — «Они влияют на распределение жира. Их дисбаланс у женщин приводит к увеличению объемов бедер и ягодиц, у мужчин — к появлению округлого живота и увеличению груди», — отмечает специалист.

Когда стоит проверить гормоны

Конечно, не всегда виной набора веса или плохого настроения являются гормоны, но в некоторых случаях именно на них стоит обратить пристальное внимание. Вот несколько ключевых моментов, которые, по словам нашего эксперта, нужно иметь в виду, чтобы вовремя обратиться к врачу:

— Резкая прибавка в весе без изменений в рационе питания — даже при сохранении привычного меню фигура начала меняться, объемы растут быстрее, чем обычно, и это заметно окружающим.

— Проблемы со сном — длительное засыпание вечером, поверхностный сон, ранние пробуждения, сопровождающиеся состоянием полного отсутствия отдыха и готовности продолжать деятельность.

— Постоянная усталость и неспособность восстанавливать силы — незначительные бытовые дела вызывают сильнейшую утомляемость, возвращение домой заканчивается лишь желанием немедленно лечь отдыхать.

— Частые головные боли, ухудшилось зрение, снизились когнитивные способности — человек замечает проблемы с запоминанием, вниманием, замедляется реакция на происходящее вокруг.

— Переменчивое настроение, негативные эмоции преобладают — без объективных причин усиливается раздражительность, беспокойство, возможны приступы грусти или депрессии.

— Изменился внешний облик — лицо приобрело одутловатый вид, кожа стала сероватой, сухие участки и морщины проявились сильнее.

— Повышенный аппетит и тяга к сладостям или соленой пище — еще один признак возможной дисфункции гормонов, приводящей к активному поглощению еды и быстрому пополнению жировых депо.

«Любой из этих симптомов заслуживает немедленного анализа специалистом, так как грамотная оценка состояния организма позволяет предупредить прогрессирование болезни и принять правильные меры лечения. Позаботьтесь о своем здоровье заранее, и зимние месяцы подарят вам лишь позитивные эмоции и крепкое здоровье!» — заключила Анастасия.

#зима #вес #усталость #энергия #гормоны #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
