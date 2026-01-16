Хотя мода циклична, есть вещи, которые лучше оставить в прошлом и не ждать их возвращения. В 2026 году женщины с хорошим вкусом окончательно расстались с предметами гардероба, которые устарели или никогда не были удачным вложением. Ниже — семь вещей, которых лучше избегать, если хочется выглядеть элегантно и чувствовать себя комфортно.

1. Леопардовый принт

Леопард переживал множество возвращений, но удается удачно стилизовать его лишь единицам. Чаще всего принт делает образ дешёвым и перегруженным. Стритстайл с Недель моды показывает: леопард почти исчез, уступив место благородным однотонным тканям, клетке и полоске.

Если хочется анималистики, лучше выбирать зебру, пятнистую «корову» или абстрактные рисунки — они выглядят современнее и гармоничнее.

2. Шубы‑автоледи

Укороченные шубы длиной до талии или середины бедра из нулевых годов — вещь, смысл которой трудно объяснить: верх в тепле, ноги мерзнут. Сегодня такие модели смотрятся несолидно. Элегантное длинное пальто или шуба до колена/икры — более универсальный и стильный выбор.

3. Высокие каблуки‑шпильки

Шпильки 10–12 см постепенно уходят в прошлое. На пике популярности мини‑каблуки 3–5 см (kitten heels): они женственные и элегантные, но при этом удобные для повседневной жизни.

Современный ритм требует мобильности, и даже на красных дорожках звезды всё чаще выбирают комфортную обувь.

4. Джинсовые комплекты

Тотал‑деним (джинсовая куртка плюс джинсы одного оттенка) часто выглядит как костюм ковбоя или привет из девяностых. Этот приём утратил актуальность и выглядит скучно.

Если хочется носить деним, сочетайте его с другими фактурами и оттенками — светлый верх с тёмным низом или наоборот.

5. Сумки‑малышки

Микро‑сумочки, в которые помещается только помада и карта, были популярны в 2018–2020 годах, но теперь выглядят непрактично. Сегодня лучше выбирать вместительные шопперы, структурные тоуты или элегантные сумки среднего размера, куда реально помещается всё необходимое.

6. Тотал‑лук в пастельных тонах

Образы «с ног до головы» в нежно‑розовом или лавандовом смотрятся скорее как фотосессия для соцсетей, а не как одежда для жизни. Монохромная пастель делает образ плоским, лишая его глубины.

Гораздо интереснее сочетать пастель с контрастными или базовыми цветами — так аутфит выглядит живым и продуманным.

7. Спортивные костюмы как повседневная одежда

Велюровые, трикотажные, футеровые костюмы, которые раньше носили в магазин или на прогулку, окончательно потеряли уличный статус. То, что начиналось как тренд на комфорт во время пандемии, теперь воспринимается как небрежность.

Для удобства выбирайте качественный трикотаж, свободные брюки или вязаные комплекты — они выглядят продуманно и стильно.