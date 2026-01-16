Даже сильное первоначальное влечение может быстро исчезнуть, если в отношениях нарушается эмоциональный комфорт. Мужчины особенно чувствительны к сигналам давления, небезопасности или обесценивания. Такие модели поведения часто становятся «красными флажками» и приводят к охлаждению чувств.