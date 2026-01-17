Baltijas balss logotype
Пышная и роскошная: 7 модных приемов, которые стройнят, если у вас фигура «яблоко»

Люблю!
Дата публикации: 17.01.2026
womanhit
Изображение к статье: Пышная и роскошная: 7 модных приемов, которые стройнят, если у вас фигура «яблоко»

Если твоя фигура напоминает яблоко — широкие плечи, пышный бюст, не слишком выраженная талия и стройные ноги, — то ты знаешь: главное — подчеркнуть достоинства и визуально вытянуть силуэт.

Важен баланс: не прятать формы, а умно их корректировать. Вот 8 хитрых приемов, которые сделают тебя стройнее без диет и фитнеса. Они основаны на принципах пропорций и оптических иллюзиях — и отлично работают!

1. Делаем талию

Не скрывай ее под одеждой оверсайз — это только добавит объема. Вместо этого используй пояса или ремни темных оттенков на талии: они зрительно сужают в поясе. Результат? Фигура выглядит гармоничнее и стройнее.

mo999807h.jpg

2. Выбирай открытые вырезы

Широкий вырез — твой лучший друг! V-образный, квадратный или лодочка открывают шею и ключицы, удлиняя верхнюю часть тела. Избегай высоких воротников — они укорачивают силуэт. Выбирай: блузки с глубоким декольте или топы с асимметричным вырезом. Бонус: добавь длинные серьги для вертикального акцента.

806_content.png

3. Темные акценты вокруг центра

Темные цвета вокруг талии — классика для «яблока». Надень черный пояс на светлое платье или жакет с темными вставками по бокам. Это создает эффект сужения, как оптическая иллюзия. Светлые тона оставь для низа: бежевые брюки или юбка вытянут ноги. Идеально для офиса: темный топ плюс светлые палаццо — минус 5 кг визуально!

4. Вертикальные линии для удлинения

Длинные жакеты, кардиганы или жилеты без застежки — маст-хэв. Они создают вертикальную линию, которая стройнит фигуру. Открытый блейзер или длинный жилет поверх топа удлинит торс и скроет животик. Совет: выбирай модели до середины бедра, чтобы не укорачивать ноги. Сочетай с прямыми брюками для эффекта «колонны».

24928.jpg

5. Зауженные брюки для баланса

Забудь про скинни — они подчеркивают диспропорцию. Тебе больше подойдут брюки- сигареты или модели, которые сужаются к щиколотке. Они подчеркивают стройные ноги и отвлекают от верха. Добавь каблуки — и фигура вытянется.

6. Монохром для единства

Один цвет от головы до ног — хитрый трюк для стройности. Монохромный аутфит создает сплошную вертикаль, без горизонтальных разрывов. Выбери нюдовые, серые или черные тона. Пример: черное платье с длинным жакетом — просто и элегантно. Если хочешь цвет, добавь аксессуары.

fcc577735.jpg

7. Разрезы и асимметрия для динамики

Платья или топы с разрезами на талии добавляют вертикали и сужают центр. Асимметричные подолы или драпировки отвлекают от живота. Для вечера: платье с боковым разрезом плюс каблуки. Это не только стройнит, но и добавляет шарма.

Фигура «яблоко» — это не о комплексах, а о женственности и силе. Экспериментируй, внедряй эти приемы в свой образ и полюби свой стиль заново.

