Стресс, дедлайны и многозадачность перегружают психику. Восстановить баланс можно всего за 15 минут с помощью звуковых практик.
Почему важно успокоить нервную систему
«Симпатический отдел нервной системы — это наш внутренний „газ“, а парасимпатический — „тормоз“. При постоянной перегрузке симпатическая система не выключается, создавая напряжение», — объясняет Ирина Котова, преподаватель хатха-йоги и йогатерапевт.
Топ-3 практики саундхилинга для быстрого восстановления
-
Плейлист радости
Создайте личный плейлист с музыкой, которая поднимает настроение. Во время прослушивания можно применять технику «спонтанного танца» — это помогает прожить и отпустить эмоции через тело.
-
Исцеление собственным голосом
Запишите на аудио новые установки или аффирмации для своей конкретной ситуации. Регулярное прослушивание помогает переписать ментальные программы и снизить уровень стресса.
-
Пение
Активирует блуждающий нерв (вагус), снижая активность симпатической системы. Особенно эффективны мантры: вибрации голосовых связок массируют нерв и сигнализируют организму о безопасности, помогая расслабиться.
Итог
Эмоциональный детокс — ежедневная гигиена души. 15 минут звуковых практик помогают вернуть спокойствие, радость и внутреннюю силу. Создайте свой плейлист радости и позвольте вибрациям исцелить вас.
