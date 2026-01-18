Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Перезагрузите нервную систему за 15 минут: три простых практики 0 357

Люблю!
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Перезагрузите нервную систему за 15 минут: три простых практики

Стресс, дедлайны и многозадачность перегружают психику. Восстановить баланс можно всего за 15 минут с помощью звуковых практик.

Почему важно успокоить нервную систему

«Симпатический отдел нервной системы — это наш внутренний „газ“, а парасимпатический — „тормоз“. При постоянной перегрузке симпатическая система не выключается, создавая напряжение», — объясняет Ирина Котова, преподаватель хатха-йоги и йогатерапевт.

Топ-3 практики саундхилинга для быстрого восстановления

  1. Плейлист радости
    Создайте личный плейлист с музыкой, которая поднимает настроение. Во время прослушивания можно применять технику «спонтанного танца» — это помогает прожить и отпустить эмоции через тело.

  2. Исцеление собственным голосом
    Запишите на аудио новые установки или аффирмации для своей конкретной ситуации. Регулярное прослушивание помогает переписать ментальные программы и снизить уровень стресса.

  3. Пение
    Активирует блуждающий нерв (вагус), снижая активность симпатической системы. Особенно эффективны мантры: вибрации голосовых связок массируют нерв и сигнализируют организму о безопасности, помогая расслабиться.

Итог

Эмоциональный детокс — ежедневная гигиена души. 15 минут звуковых практик помогают вернуть спокойствие, радость и внутреннюю силу. Создайте свой плейлист радости и позвольте вибрациям исцелить вас.

Источник

Читайте нас также:
#музыка #йога #стресс #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зимний гардероб и цвет: свежий образ без броских деталей
Изображение к статье: Эти 5 знаков Зодиака начнут 2026 год с Великих Побед
Изображение к статье: Ничего сложного: готовим кебаб с сыром и ароматными пряностями
Изображение к статье: Ночной детокс: напиток для очищения организма и ускорения обмена веществ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео