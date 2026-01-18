Стресс, дедлайны и многозадачность перегружают психику. Восстановить баланс можно всего за 15 минут с помощью звуковых практик.

Почему важно успокоить нервную систему

«Симпатический отдел нервной системы — это наш внутренний „газ“, а парасимпатический — „тормоз“. При постоянной перегрузке симпатическая система не выключается, создавая напряжение», — объясняет Ирина Котова, преподаватель хатха-йоги и йогатерапевт.

Топ-3 практики саундхилинга для быстрого восстановления

Плейлист радости

Создайте личный плейлист с музыкой, которая поднимает настроение. Во время прослушивания можно применять технику «спонтанного танца» — это помогает прожить и отпустить эмоции через тело. Исцеление собственным голосом

Запишите на аудио новые установки или аффирмации для своей конкретной ситуации. Регулярное прослушивание помогает переписать ментальные программы и снизить уровень стресса. Пение

Активирует блуждающий нерв (вагус), снижая активность симпатической системы. Особенно эффективны мантры: вибрации голосовых связок массируют нерв и сигнализируют организму о безопасности, помогая расслабиться.

Итог

Эмоциональный детокс — ежедневная гигиена души. 15 минут звуковых практик помогают вернуть спокойствие, радость и внутреннюю силу. Создайте свой плейлист радости и позвольте вибрациям исцелить вас.

