Учёные обнаружили, что частое и необоснованное применение антибиотиков может быть связано с ростом тревожных состояний и нарушений настроения. Об этом пишет Molecular Psychiatry.

В экспериментах на лабораторных мышах специалисты зафиксировали, что приём антибиотиков резко меняет баланс кишечной микрофлоры и приводит к снижению уровня ацетилхолина — нейромедиатора, играющего важную роль в регуляции эмоциональных реакций. Эти изменения сопровождались появлением тревожного поведения и указывали на сбои в работе оси «кишечник — мозг».

Похожие закономерности были выявлены и у людей. У участников, которые недавно проходили курс антибиотикотерапии, отмечались более выраженные признаки тревожности, а также пониженные показатели ацетилхолина в крови и кишечнике по сравнению с теми, кто не принимал препараты. По мнению исследователей, существенное значение в этом процессе могут иметь бактерии рода Bacteroides: уменьшение их численности совпадало с ухудшением психоэмоционального состояния.

При этом авторы подчёркивают, что полученные данные не означают отказ от антибиотиков. Речь идёт о необходимости осторожного и обоснованного их использования, поскольку агрессивное или бесконтрольное применение может нести дополнительные риски для психического здоровья.