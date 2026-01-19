Учёные Пекинского университета пришли к выводу, что скромность оказывает влияние на обработку социальной обратной связи в мозге. Об этом сообщает HBM.

В эксперименте с участием 47 молодых мужчин и женщин использовалось МРТ-сканирование: испытуемые выполняли задание, имитирующее оценку со стороны сверстников, и получали обратную связь — позитивную или негативную, ожидаемую либо неожиданную.

Анализ выявил различия в мозговой активности: у менее скромных людей неожиданные оценки усиливали активность зон, связанных с самооценкой, тогда как у скромных испытуемых такая реакция была выражена гораздо слабее. Это указывает на то, что скромные люди в меньшей степени фиксируются на несоответствии ожиданий и чужих оценок и легче переносят критику.

Также учёные установили, что скромные люди регулируют эмоции не путём подавления чувств, а через переосмысление ситуации. Хотя исследование проводилось в Китае с характерными культурными установками, его результаты позволяют предположить, что скромность может давать нейронное преимущество в процессе социальной адаптации.