Контроль веса всегда предполагает ограничение в питании. Первое, от чего стараются отказаться худеющие, — сладости. Однако глюкоза обязательно должна присутствовать в рационе, так как необходима для работы головного мозга. Чтобы употребление сладостей не угрожало лишним весом, важно с особой тщательностью выбирать десерты. Но какие именно не навредят фигуре?

Эксперт - Анна Бражникова, врач-диетолог

"Мозгу необходима глюкоза, но она образуется в том числе и из сложных углеводов, фруктов, овощей и белков», — рассказывает диетолог".

Так что полностью отказаться от добавленного сахара и сладостей вполне возможно, если вам так проще. Сладости — необязательный источник глюкозы, но для многих это важные продукты в рационе, ведь они могут приносить удовольствие.

«Если вы хотите похудеть, но не желаете отказываться от сладкого, не стоит полностью исключать из рациона десерты, однако их количество должно быть строго дозированным, — рассказывает эксперт. — Лучше употреблять сладкое в первой половине дня. Выбирая продукцию в магазине, следует обращать внимание на ее калорийность. Худеющим людям подходят сладости, содержащие не более 150 ккал на 100 г».

Вам — можно! Сладости, разрешенные худеющим

Горький шоколад — одно из самых популярных лакомств даже при строгой диете. Он содержит магний, железо, цинк и флавоноиды, которые могут поддерживать когнитивные функции и работать как антиоксиданты. Рекомендуется съедать 10-15 г (1-2 квадратика).

Безобидные сладости для худеющих — мармелад и желе. Лучше выбирать продукцию на основе натурального фруктового сока без ароматизаторов и загустителей. Такое лакомство будет не только вкусным, но и полезным: мармелад содержит витамины С, А, Е и группы В. Продукт на фруктовой основе богат микроэлементами, такими как калий, магний, железо, селен, фосфор.

Еще один разрешенный десерт во время диеты — зефир. Его преимущество в полном отсутствии жиров: в состав входит фруктовое пюре, небольшое количество сахара и белки. Важно отметить, что зефир может быть калорийным, важно смотреть состав и контролировать количество порции.

Пастила на основе яблочного пюре без сахара — настоящая находка для людей, следящих за своим весом. Ее калорийность варьируется в пределах 50-60 ккал, что позволяет разнообразить диетическое питание.

Вместо классического мороженого можно побаловать себя сорбетом. Средняя калорийность десерта из замороженных ягод и фруктов составляет 70 ккал.

Также периодически можно позволить себе сухофрукты или чайную ложку меда при отсутствии аллергических реакций на него.

Полный отказ от сладостей негативно влияет на эмоциональное состояние человека. Это объясняется тем, что они стимулируют выработку серотонина, поясняет врач-диетолог. Так что, если вы представляете жизни без сладкого, просто выбирайте десерты с умом.