Посещение сауны может приносить удовольствие и пользу организму, но при этом высокие температуры и сухой воздух оказывают заметное влияние на волосы. Эксперты разобрали, что именно происходит с локонами в парилке и как минимизировать возможный ущерб.

Основное влияние сауны на волосы

В сауне волосы испытывают сочетание высокой температуры и сухого воздуха, что влияет на их структуру и состояние:

Открытие кутикулы и потеря влаги. Под воздействием тепла внешние чешуйки волос (кутикула) раскрываются, что облегчает потерю естественной влаги и делает волосы более сухими и ломкими.

Вытягивание натуральных масел. Сухой жар вытягивает натуральные масла с поверхности волос, что приводит к потере блеска и мягкости.

Накопление солей из пота. Пот, содержащий соли и минералы, может нарушать кислотно-щелочной баланс кожи головы и способствовать раздражению.

Уязвимость для химически обработанных волос. Окрашенные, обесцвеченные или обработанные кретином локоны особенно чувствительны к тепловому стрессу и легче теряют структуру.

Потенциальные плюсы умеренного использования сауны

Несмотря на риски, сауна при разумном подходе может приносить и положительные эффекты:

Улучшение кровообращения. Тепло расширяет кровеносные сосуды, улучшая приток крови к коже головы, что улучшает доставку кислорода и питательных веществ к волосяным фолликулам.

Очищение кожи головы. Интенсивное потоотделение помогает удалить омертвевшие клетки, излишки жира и остатки средств для укладки, что благоприятно для здоровья кожи головы.

Как защитить волосы в сауне

Эксперты рекомендуют несколько простых способов минимизировать повреждение волос при посещении сауны:

Использовать защитный головной убор. Фетровая или шерстяная сауна-шапочка снижает воздействие горячего воздуха и помогает сохранить естественную влажность волос.

Предварительно наносить масла или кондиционеры. Лёгкий слой кокосового, арганового масла или термозащитного кондиционера создаёт барьер и помогает предотвратить потерю влаги.

Ограничить время пребывания. Сеансы не более 10–20 минут помогают уменьшить тепловой стресс на волосяные структуры.

Промывать волосы после сауны. Охлаждающий или тёплый душ после парилки удаляет соль и остатки пота, а также помогает закрыть кутикулу.

Увлажнение и восстановление. Использование качественных шампуней, кондиционеров и масок после сауны помогает восстановить потерянную влагу и укрепить локоны.

Сауна не является врагом волос при разумном использовании и должной подготовке. Однако без защитных мер регулярное посещение парилки может приводить к сухости, ломкости и потере естественного блеска волос. Сочетая умеренное пребывание в сауне с грамотным уходом до и после процедур, можно сохранить здоровье и красоту локонов.