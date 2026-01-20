Baltijas balss logotype
Как сохранить здоровье волос при походе в сауну

Люблю!
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить здоровье волос при походе в сауну

Посещение сауны может приносить удовольствие и пользу организму, но при этом высокие температуры и сухой воздух оказывают заметное влияние на волосы. Эксперты разобрали, что именно происходит с локонами в парилке и как минимизировать возможный ущерб.

Основное влияние сауны на волосы

В сауне волосы испытывают сочетание высокой температуры и сухого воздуха, что влияет на их структуру и состояние:

  • Открытие кутикулы и потеря влаги. Под воздействием тепла внешние чешуйки волос (кутикула) раскрываются, что облегчает потерю естественной влаги и делает волосы более сухими и ломкими.

  • Вытягивание натуральных масел. Сухой жар вытягивает натуральные масла с поверхности волос, что приводит к потере блеска и мягкости.

  • Накопление солей из пота. Пот, содержащий соли и минералы, может нарушать кислотно-щелочной баланс кожи головы и способствовать раздражению.

  • Уязвимость для химически обработанных волос. Окрашенные, обесцвеченные или обработанные кретином локоны особенно чувствительны к тепловому стрессу и легче теряют структуру.

Потенциальные плюсы умеренного использования сауны

Несмотря на риски, сауна при разумном подходе может приносить и положительные эффекты:

  • Улучшение кровообращения. Тепло расширяет кровеносные сосуды, улучшая приток крови к коже головы, что улучшает доставку кислорода и питательных веществ к волосяным фолликулам.

  • Очищение кожи головы. Интенсивное потоотделение помогает удалить омертвевшие клетки, излишки жира и остатки средств для укладки, что благоприятно для здоровья кожи головы.

Как защитить волосы в сауне

Эксперты рекомендуют несколько простых способов минимизировать повреждение волос при посещении сауны:

  • Использовать защитный головной убор. Фетровая или шерстяная сауна-шапочка снижает воздействие горячего воздуха и помогает сохранить естественную влажность волос.

  • Предварительно наносить масла или кондиционеры. Лёгкий слой кокосового, арганового масла или термозащитного кондиционера создаёт барьер и помогает предотвратить потерю влаги.

  • Ограничить время пребывания. Сеансы не более 10–20 минут помогают уменьшить тепловой стресс на волосяные структуры.

  • Промывать волосы после сауны. Охлаждающий или тёплый душ после парилки удаляет соль и остатки пота, а также помогает закрыть кутикулу.

  • Увлажнение и восстановление. Использование качественных шампуней, кондиционеров и масок после сауны помогает восстановить потерянную влагу и укрепить локоны.

Сауна не является врагом волос при разумном использовании и должной подготовке. Однако без защитных мер регулярное посещение парилки может приводить к сухости, ломкости и потере естественного блеска волос. Сочетая умеренное пребывание в сауне с грамотным уходом до и после процедур, можно сохранить здоровье и красоту локонов.

#красота #уход за волосами
