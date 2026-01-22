Полезные и вкусные шарики — идеальный перекус для тех, кто ценит здоровое питание. Нежная текстура, насыщенный сладковато-терпкий вкус чернослива и лёгкая ореховая нота семян льна создают гармоничное сочетание.
Ингредиенты:
-
Чернослив (без косточки) — 300 г
-
Фундук (очищенный) — 100 г
-
Семена льна (или мука льняная) — 50 г
-
Стружка кокосовая — 50 г
-
Орех макадамия — 12-14 шт
-
Банан (спелый) — 50 г
Приготовление:
-
Чернослив перед приготовлением замочить в воде комнатной температуры. Промыть проточной водой.
-
Семена льна измельчить в кофемолке. Вместо семян можно использовать готовую льняную муку.
-
В чашу блендера поместить чернослив без косточки, очищенный фундук, молотые семена льна и банан.
-
Измельчить ингредиенты до однородной массы. Если масса получилась слишком густой, добавить немного воды и снова измельчить.
-
Измельченную массу оставить минут на 20. В это время очистить орехи макадамии. Специальным ключом это делается очень быстро и легко.
-
Скатать из массы шарики, положив вовнутрь по орешку.
-
Обсыпать кокосовой стружкой.
-
Поставить шарики в холодильник для застывания на ночь.
Шарики получаются с приятной кислинкой чернослива, не приторные. Семена льна придают плотность структуре и легкий ореховый вкус.
Оставить комментарий