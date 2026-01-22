Baltijas balss logotype
Полезный перекус: шарики из чернослива с семенами льна

Люблю!
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полезный перекус: шарики из чернослива с семенами льна

Полезные и вкусные шарики — идеальный перекус для тех, кто ценит здоровое питание. Нежная текстура, насыщенный сладковато-терпкий вкус чернослива и лёгкая ореховая нота семян льна создают гармоничное сочетание.

Ингредиенты:

  • Чернослив (без косточки) — 300 г

  • Фундук (очищенный) — 100 г

  • Семена льна (или мука льняная) — 50 г

  • Стружка кокосовая — 50 г

  • Орех макадамия — 12-14 шт

  • Банан (спелый) — 50 г

Приготовление:

  • Чернослив перед приготовлением замочить в воде комнатной температуры. Промыть проточной водой.

  • Семена льна измельчить в кофемолке. Вместо семян можно использовать готовую льняную муку.

  • В чашу блендера поместить чернослив без косточки, очищенный фундук, молотые семена льна и банан.

  • Измельчить ингредиенты до однородной массы. Если масса получилась слишком густой, добавить немного воды и снова измельчить.

  • Измельченную массу оставить минут на 20. В это время очистить орехи макадамии. Специальным ключом это делается очень быстро и легко.

  • Скатать из массы шарики, положив вовнутрь по орешку.

  • Обсыпать кокосовой стружкой.

  • Поставить шарики в холодильник для застывания на ночь.

Шарики получаются с приятной кислинкой чернослива, не приторные. Семена льна придают плотность структуре и легкий ореховый вкус.

#здоровое питание #орехи #чернослив #полезная еда
