Семена льна (или мука льняная) — 50 г

Чернослив (без косточки) — 300 г

Чернослив перед приготовлением замочить в воде комнатной температуры. Промыть проточной водой.

Семена льна измельчить в кофемолке. Вместо семян можно использовать готовую льняную муку.

В чашу блендера поместить чернослив без косточки, очищенный фундук, молотые семена льна и банан.

Измельчить ингредиенты до однородной массы. Если масса получилась слишком густой, добавить немного воды и снова измельчить.

Измельченную массу оставить минут на 20. В это время очистить орехи макадамии. Специальным ключом это делается очень быстро и легко.

Скатать из массы шарики, положив вовнутрь по орешку.

Обсыпать кокосовой стружкой.