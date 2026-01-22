Пещеры светлячков Вайтомо существуют более двух миллионов лет, и теперь туристы могут увидеть, как насекомые реагируют на свет.

Природная достопримечательность находится в Новой Зеландии на северо-западе от города Те-Куити. Нерукотворное чудо света состоит из двух уровней и обладает впечатляющими акустическими характеристиками. Светящийся эффект создают грибные комары Arachnocampa Luminosa, которые обитают только в пещерах и гротах. Так они привлекают мелких жучков, составляющих основу их ежедневного рациона.

Грибные комары распространены только на территориях Новой Зеландии и Австралии. Их скопления похожи на звездное небо, завораживающее своей красотой. Комары живут не более 12 месяцев. Взрослые особи достигают в длину 30 мм. Необычное свечение насекомых становится ярче по мере того, как усиливается их чувство голода. После еды комары приступают к плетению ловчих сетей, как пауки.

Отметим, что первые исследования пещер Вайтомо начались в 1887 году. Уникальный рельеф формировался не один миллион лет из наростов кораллов, костей морских обитателей и раковин, а морская вода проделала хитросплетенные ходы. Если издать громкий звук, то грибные комары резко прекращают свечение, и грот погружается в кромешную тьму. С 1889 года пещеры вблизи города Те-Куити были открыты для туристов, а на сегодняшний день их усовершенствовали, создав комфортные условия для осмотра достопримечательности