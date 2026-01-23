Даже в самых доверительных отношениях есть темы, которые мужчины предпочитают оставлять при себе.
Вот несколько примеров:
-
Он считает привлекательной твою лучшую подругу или сестру. Даже если она действительно симпатична, он не станет сравнивать вас и признает за тобой безоговорочное первенство.
-
Он боится пауков. Хотя он соберет все свое мужество, чтобы избавиться от «гостя», процесс для него может быть стрессовым.
-
Он не умеет чинить некоторые вещи. Например, сломалась дверная защелка — он будет искать инструкции и учиться в процессе, вместо того чтобы сразу признаться в неумении.
-
Ты набрала вес. Мужчина вряд ли станет обсуждать эту тему и постарается увести разговор в сторону.
-
Ему не очень нравятся твои хобби. Даже если что-то ему неинтересно, он поддерживает тебя ради отношений.
-
Он любит что-то, что тебе неприятно. Это может быть еда, увлечение или привычка — он просто молчит, чтобы не создавать конфликт.
-
Что он думает о твоих родственниках. Если ему что-то не нравится в твоей семье, он, скорее всего, оставит это при себе.
-
Он знает длину своего достоинства. Об этом он расскажет только при очень настойчивой просьбе.
Даже если мужчина не делится всеми мыслями, это не означает недостатка доверия. Он просто выбирает, о чем говорить, а о чем — молчать.
