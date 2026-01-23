Вот несколько примеров:

Он считает привлекательной твою лучшую подругу или сестру. Даже если она действительно симпатична, он не станет сравнивать вас и признает за тобой безоговорочное первенство.

Он боится пауков. Хотя он соберет все свое мужество, чтобы избавиться от «гостя», процесс для него может быть стрессовым.

Он не умеет чинить некоторые вещи. Например, сломалась дверная защелка — он будет искать инструкции и учиться в процессе, вместо того чтобы сразу признаться в неумении.

Ты набрала вес. Мужчина вряд ли станет обсуждать эту тему и постарается увести разговор в сторону.

Ему не очень нравятся твои хобби. Даже если что-то ему неинтересно, он поддерживает тебя ради отношений.

Он любит что-то, что тебе неприятно. Это может быть еда, увлечение или привычка — он просто молчит, чтобы не создавать конфликт.

Что он думает о твоих родственниках. Если ему что-то не нравится в твоей семье, он, скорее всего, оставит это при себе.