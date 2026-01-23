Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

8 вещей, о которых он точно не расскажет 0 347

Люблю!
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 8 вещей, о которых он точно не расскажет

Даже в самых доверительных отношениях есть темы, которые мужчины предпочитают оставлять при себе.

Вот несколько примеров:

  1. Он считает привлекательной твою лучшую подругу или сестру. Даже если она действительно симпатична, он не станет сравнивать вас и признает за тобой безоговорочное первенство.

  2. Он боится пауков. Хотя он соберет все свое мужество, чтобы избавиться от «гостя», процесс для него может быть стрессовым.

  3. Он не умеет чинить некоторые вещи. Например, сломалась дверная защелка — он будет искать инструкции и учиться в процессе, вместо того чтобы сразу признаться в неумении.

  4. Ты набрала вес. Мужчина вряд ли станет обсуждать эту тему и постарается увести разговор в сторону.

  5. Ему не очень нравятся твои хобби. Даже если что-то ему неинтересно, он поддерживает тебя ради отношений.

  6. Он любит что-то, что тебе неприятно. Это может быть еда, увлечение или привычка — он просто молчит, чтобы не создавать конфликт.

  7. Что он думает о твоих родственниках. Если ему что-то не нравится в твоей семье, он, скорее всего, оставит это при себе.

  8. Он знает длину своего достоинства. Об этом он расскажет только при очень настойчивой просьбе.

Даже если мужчина не делится всеми мыслями, это не означает недостатка доверия. Он просто выбирает, о чем говорить, а о чем — молчать.

Источник

Читайте нас также:
#семья #отношения #женщины #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Семья рядом: дочь Брюса Уиллиса рассказала, как поддерживает отца
Изображение к статье: Зимние аксессуары: как стирать перчатки и варежки, чтобы они служили годами
Изображение к статье: Как электромобили ведут себя на гололедице: что важно знать водителю
Изображение к статье: Скандал в семье Бекхэмов: Дэвид и Виктория выдвинули ультиматум старшему сыну

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео