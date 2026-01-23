Китайские учёные провели исследование о влиянии питания на долголетие, используя данные централизованной базы здравоохранения. В выборку вошли 5,2 тысяч человека старше 80 лет без сердечно‑сосудистых заболеваний, диабета и рака. Об этом пишет AJCN.

Участники разделились на две группы: около 80 процентов употребляли мясо, остальные придерживались растительной диеты (преимущественно овощи и зерновые, иногда молочные продукты или яйца). Результаты показали, что у мясоедов вероятность дожить до 100 лет оказалась выше, но лишь при учёте индекса массы тела.

Так, среди людей с недостаточным весом (ИМТ - индекс массы тела - ниже 18,5) до 100 лет дожили 24 процента вегетарианцев и почти 30 процентов мясоедов. При более высоком весе подобная закономерность не прослеживалась. Ведущий автор исследования Ван Кайюэ из Фуданьского университета отметила, что животные белки помогают укрепить мышцы и кости, что особенно важно при недостаточном весе, однако ежедневное употребление овощей тоже способствует долголетию.

Джеймс Вебстер из Оксфордского университета подчеркнул, что и вегетарианская, и мясная диеты могут быть полезны или вредны в зависимости от их питательной ценности. По его мнению, для уверенных выводов о лучшей диете для долгой жизни требуется больше данных, а оценивать нужно пищевую модель в целом, включая цельные злаки, фрукты, овощи при минимизации соли, сахара и насыщенных жиров.