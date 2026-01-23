Употребление сладких газированных напитков может повышать риск депрессии за счёт влияния на микробиом кишечника. Об этом пишет JAMA Psychiatry.

Работа основана на данных почти 1000 участников: 405 пациентов с клинической депрессией и 527 здоровых добровольцев. Все заполняли опросники о питании и проходили оценку симптомов по шкале Бека, а у части женщин дополнительно анализировали кишечный микробиом методом 16S-секвенирования. Выявлено, что высокое потребление газированных напитков ассоциировано с диагнозом депрессии и выраженностью её симптомов, причём зависимость наблюдалась исключительно у женщин.

Учёные объяснили это влиянием питания на ось «кишечник — мозг», поскольку состав микробиома напрямую участвует в регуляции настроения. Известно, что у пациентов с депрессией микробиом отличается от нормального, а пересадка их бактерий животным в лабораторных условиях может вызывать тревожные и депрессивные состояния. Сладкие напитки, по мнению авторов, нарушают баланс кишечной флоры, что может способствовать развитию симптомов.

Ведущий автор исследования из Университетской клиники Франкфурта отметил, что связь между газировкой и депрессией формируется через микробиом. Хотя эффект оценивается как умеренный, он считается значимым из-за высокой доступности и массового потребления таких напитков. При этом изменения в микробиоме хорошо поддаются коррекции с помощью питания, что открывает возможности для профилактики.