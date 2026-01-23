Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сладкая газировка оказалась триггером депрессии у женщин 0 115

Люблю!
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сладкая газировка оказалась триггером депрессии у женщин

Употребление сладких газированных напитков может повышать риск депрессии за счёт влияния на микробиом кишечника. Об этом пишет JAMA Psychiatry.

Работа основана на данных почти 1000 участников: 405 пациентов с клинической депрессией и 527 здоровых добровольцев. Все заполняли опросники о питании и проходили оценку симптомов по шкале Бека, а у части женщин дополнительно анализировали кишечный микробиом методом 16S-секвенирования. Выявлено, что высокое потребление газированных напитков ассоциировано с диагнозом депрессии и выраженностью её симптомов, причём зависимость наблюдалась исключительно у женщин.

Учёные объяснили это влиянием питания на ось «кишечник — мозг», поскольку состав микробиома напрямую участвует в регуляции настроения. Известно, что у пациентов с депрессией микробиом отличается от нормального, а пересадка их бактерий животным в лабораторных условиях может вызывать тревожные и депрессивные состояния. Сладкие напитки, по мнению авторов, нарушают баланс кишечной флоры, что может способствовать развитию симптомов.

Ведущий автор исследования из Университетской клиники Франкфурта отметил, что связь между газировкой и депрессией формируется через микробиом. Хотя эффект оценивается как умеренный, он считается значимым из-за высокой доступности и массового потребления таких напитков. При этом изменения в микробиоме хорошо поддаются коррекции с помощью питания, что открывает возможности для профилактики.

Читайте нас также:
#депрессия #питание #профилактика #женщины #настроение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Семья рядом: дочь Брюса Уиллиса рассказала, как поддерживает отца
Изображение к статье: Зимние аксессуары: как стирать перчатки и варежки, чтобы они служили годами
Изображение к статье: Как электромобили ведут себя на гололедице: что важно знать водителю
Изображение к статье: Скандал в семье Бекхэмов: Дэвид и Виктория выдвинули ультиматум старшему сыну

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео