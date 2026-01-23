Baltijas balss logotype
Шокирующие подробности в деле о смерти дочери Томми Ли Джонса потрясли общественность 0 780

Дата публикации: 23.01.2026
Изображение к статье: Шокирующие подробности в деле о смерти дочери Томми Ли Джонса потрясли общественность
ФОТО: Global Look Press

Трагедия в отеле Сан-Франциско получила шокирующее продолжение. Погибшая дочь голливудской звезды Виктория Джонс кое-что скрывала.

В Сан-Франциско расследуют обстоятельства смерти 34-летней Виктории Джонс. Дочь знаменитого голливудского актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в элитном отеле Fairmont. Трагедия произошла 1 января текущего года. Девушка находилась на 14-м этаже своего номера.

Около трех часов утра Виктории внезапно стало плохо. На место немедленно прибыли медики. Врачи в течение часа боролись за жизнь женщины, но реанимация не дала результатов. Позже в отель приехали сотрудники полиции и судмедэксперты. Официальная причина смерти пока не названа. По предварительной версии, дочь Томми Ли Джонса скончалась от передозировки запрещенных веществ и алкоголя.

21 января в деле появились новые шокирующие данные. Стало известно, что на момент гибели Виктория была беременна. Эта информация вскрылась благодаря судебным документам, пишут журналисты портала Daily Mail.

Семья Томми Ли Джонса уже выходила на связь с общественностью. 3 января они попросили всех неравнодушных проявить понимание. Родственники Виктории поблагодарили за поддержку и призвали не мучить их расспросами.

#алкоголь #смерть #пресса #беременность #знаменитости #семейные отношения #наркотики
