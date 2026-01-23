В Сан-Франциско расследуют обстоятельства смерти 34-летней Виктории Джонс. Дочь знаменитого голливудского актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в элитном отеле Fairmont. Трагедия произошла 1 января текущего года. Девушка находилась на 14-м этаже своего номера.

Около трех часов утра Виктории внезапно стало плохо. На место немедленно прибыли медики. Врачи в течение часа боролись за жизнь женщины, но реанимация не дала результатов. Позже в отель приехали сотрудники полиции и судмедэксперты. Официальная причина смерти пока не названа. По предварительной версии, дочь Томми Ли Джонса скончалась от передозировки запрещенных веществ и алкоголя.

21 января в деле появились новые шокирующие данные. Стало известно, что на момент гибели Виктория была беременна. Эта информация вскрылась благодаря судебным документам, пишут журналисты портала Daily Mail.

Семья Томми Ли Джонса уже выходила на связь с общественностью. 3 января они попросили всех неравнодушных проявить понимание. Родственники Виктории поблагодарили за поддержку и призвали не мучить их расспросами.