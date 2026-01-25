Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эти 5 популярных добавок могут быть смертельно опасны при гипертонии 0 636

Люблю!
Дата публикации: 25.01.2026
1001sovet
Изображение к статье: Эти 5 популярных добавок могут быть смертельно опасны при гипертонии

Эти добавки опасны при гипертонии, от них лучше отказаться.

Контроль артериальной гипертензии является критически важным шагом для предотвращения таких катастрофических состояний, как инфаркт или инсульт. Однако многие пациенты не понимают, что даже натуральные витамины и травяные сборы могут препятствовать лечению или непосредственно повышать давление. Доктор фармацевтических наук Кирстин Хилл предупреждает о пяти распространенных добавках, к которым следует относиться с особой осторожностью, если у вас повышенное давление.

1. Высокие дозы витамина D

Витамин D необходим для здоровья костей и иммунитета, однако его избыток может оказаться токсичным. Прием доз, превышающих 10 000 МЕ/сут, приводит к накоплению избыточного количества кальция в крови (гиперкальциемии). Это не только повреждает сосуды, но и повышает кровяное давление. Кроме того, большие дозы витамина D могут мешать работе диуретиков, часто назначающих гипертоникам, что делает терапию неэффективной.

2. Корень солодки (лакрица)

Это растение часто встречается в чаях, сладостях и средствах от кашля, однако оно чрезвычайно коварно для сердечно-сосудистой системы. Содержащаяся в солодке глициризиновая кислота заставляет организм задерживать натрий и вымывать калий. Такой дисбаланс электролитов провоцирует резкие скачки давления. Особенно опасно сочетать лакрицу с мочегонными препаратами, поскольку это может привести к критическому дефициту калия.

3. Зверобой

Зверобой считается популярным природным антидепрессантом, но для людей с гипертонией он несет иную угрозу. Это растение влияет на ферменты печени, отвечающие за расщепление лекарства. В результате действие препаратов от давления, таких как нифедипин или верапамил, значительно слабеет. Пациент может принимать назначенное лекарство, но оно просто не будет работать из-за воздействия добавки.

4. Арника

Хотя арника прекрасно помогает при кровоподтеках и отеках в виде мазей, ее пероральный прием (в форме таблеток или капель) строго не рекомендуется. Употребление арники внутрь может привести к серьезному повреждению сердечной мышцы, вызвать рвоту, диарею и стремительный рост артериального давления. Эксперты советуют ограничить использование этого цветка только внешним нанесением на неповрежденную кожу.

5. Горький апельсин

Эта добавка часто входит в состав комплексов для похудения и спортивного питания из-за содержания синефрина. Это вещество по своему действию похоже на эфедрин, который был запрещен из-за высокого риска вызвать сердечные приступы. Горький апельсин стимулирует нервную систему, ускоряет сердцебиение и сужает сосуды, что является прямой угрозой для людей с высоким давлением.

В любом случае каждый организм реагирует на биологически активные добавки индивидуально в зависимости от возраста, генетики и состояния кишечника. Прежде чем добавлять любой новый компонент в свой рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Только специалист может оценить совместимость добавок с вашим лекарством и определить безопасную дозировку.

Читайте нас также:
#медицина #безопасность #витамины #растения #здоровье #гипертония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Тяжесть ишемического инсульта зависит от времени суток, в которое он происходит
Изображение к статье: Главные цвета сезона 2026: 5 оттенков, которые стоит добавить в гардероб уже сейчас
Изображение к статье: Позитивное мышление усиливает иммунный ответ на вакцинацию
Изображение к статье: Любовь к сериалам оказалась связана с одиночеством

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Супертехнологии в Латвии? Спрудс объявил о сильном научном потенциале страны
Политика
Изображение к статье: Дайте мне денег во имя Бога! Пастор призвал прихожан отдать последнее
Lifenews
Изображение к статье: Феноменальное дитя на фоне культового здания. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему медленный секс становится новым интимным трендом
Люблю!
Изображение к статье: Трампа могут «уволить»?! Раскрыта причина перемены позиции США по захвату Гренландии
В мире
Изображение к статье: В США назвали модернизацию русского «Адмирала Нахимова» политическим театром
В мире
Изображение к статье: Супертехнологии в Латвии? Спрудс объявил о сильном научном потенциале страны
Политика
Изображение к статье: Дайте мне денег во имя Бога! Пастор призвал прихожан отдать последнее
Lifenews
Изображение к статье: Феноменальное дитя на фоне культового здания. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео