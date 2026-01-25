Зимой особенно ценны овощи, которые успели созреть глубоко в земле и накопить летом максимум витаминов и минералов. Корнеплоды помогают поддерживать здоровье, дарят энергию и согревают в холодное время года.
Почему стоит есть корнеплоды зимой
- Сезонность: корнеплоды созревают в естественный сезон и сохраняют питательные вещества всю зиму.
- Доступность: осенью их можно приобрести у фермеров по разумной цене, а хранение возможно в простых условиях.
- Концентрация полезных веществ: богатые клетчаткой, сложными углеводами, витаминами (С, группы В, бета-каротин) и минералами (калий, магний, железо, марганец), корнеплоды поддерживают иммунитет и общее здоровье.
- Универсальность: их можно запекать, варить, тушить, добавлять в супы и салаты, ферментировать, создавать закуски и запеканки.
Три лучших зимних корнеплода
Морковь
Главный источник бета-каротина и витаминов С, Е, К, группы В. Содержит калий, магний, кальций и фосфор. Морковь улучшает работу ЖКТ, полезна для зрения, кожи и сердечно-сосудистой системы. При термической обработке усвоение бета-каротина возрастает в 4–6 раз, поэтому зимой лучше запекать, тушить или варить морковь.
Свекла
Содержит антиоксидант бетаин, полезный для печени, а также витамины и микроэлементы. Помогает поддерживать сердечно-сосудистую и нервную систему, регулирует обмен веществ. Свекла в сочетании с морковью улучшает кроветворение и усвоение железа.
Редька
Существует множество сортов: черная, белая, дайкон и другие. Регулирует уровень сахара в крови, поддерживает функцию печени, помогает при заболеваниях дыхательной системы, богата кальцием и калием для снижения давления и профилактики сердечных болезней.
Как включить больше корнеплодов в рацион
- Добавляйте натертую морковь или дайкон в салаты вместо огурца.
- Используйте несколько видов овощей в супах, например, борщ с морковью, свеклой и репой.
- Готовьте зимние салаты: винегрет, морковь с капустой, дайкон с морковью.
- Запекайте смесь корнеплодов с травами и маслом — вкусное, питательное и согревающее блюдо.
