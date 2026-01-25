Baltijas balss logotype
Топ-3 полезных зимних корнеплодов: почему январь — идеальное время

Люблю!
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Топ-3 полезных зимних корнеплодов: почему январь — идеальное время

Зимой особенно ценны овощи, которые успели созреть глубоко в земле и накопить летом максимум витаминов и минералов. Корнеплоды помогают поддерживать здоровье, дарят энергию и согревают в холодное время года.

Почему стоит есть корнеплоды зимой

  • Сезонность: корнеплоды созревают в естественный сезон и сохраняют питательные вещества всю зиму.
  • Доступность: осенью их можно приобрести у фермеров по разумной цене, а хранение возможно в простых условиях.
  • Концентрация полезных веществ: богатые клетчаткой, сложными углеводами, витаминами (С, группы В, бета-каротин) и минералами (калий, магний, железо, марганец), корнеплоды поддерживают иммунитет и общее здоровье.
  • Универсальность: их можно запекать, варить, тушить, добавлять в супы и салаты, ферментировать, создавать закуски и запеканки.

Три лучших зимних корнеплода

Морковь

Главный источник бета-каротина и витаминов С, Е, К, группы В. Содержит калий, магний, кальций и фосфор. Морковь улучшает работу ЖКТ, полезна для зрения, кожи и сердечно-сосудистой системы. При термической обработке усвоение бета-каротина возрастает в 4–6 раз, поэтому зимой лучше запекать, тушить или варить морковь.

Свекла

Содержит антиоксидант бетаин, полезный для печени, а также витамины и микроэлементы. Помогает поддерживать сердечно-сосудистую и нервную систему, регулирует обмен веществ. Свекла в сочетании с морковью улучшает кроветворение и усвоение железа.

Редька

Существует множество сортов: черная, белая, дайкон и другие. Регулирует уровень сахара в крови, поддерживает функцию печени, помогает при заболеваниях дыхательной системы, богата кальцием и калием для снижения давления и профилактики сердечных болезней.

Как включить больше корнеплодов в рацион

  • Добавляйте натертую морковь или дайкон в салаты вместо огурца.
  • Используйте несколько видов овощей в супах, например, борщ с морковью, свеклой и репой.
  • Готовьте зимние салаты: винегрет, морковь с капустой, дайкон с морковью.
  • Запекайте смесь корнеплодов с травами и маслом — вкусное, питательное и согревающее блюдо.

источник

#кулинария #витамины #иммунитет #здоровое питание #рецепты
