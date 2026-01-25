Зимой особенно ценны овощи, которые успели созреть глубоко в земле и накопить летом максимум витаминов и минералов. Корнеплоды помогают поддерживать здоровье, дарят энергию и согревают в холодное время года.

Почему стоит есть корнеплоды зимой

Сезонность : корнеплоды созревают в естественный сезон и сохраняют питательные вещества всю зиму.

: корнеплоды созревают в естественный сезон и сохраняют питательные вещества всю зиму. Доступность : осенью их можно приобрести у фермеров по разумной цене, а хранение возможно в простых условиях.

: осенью их можно приобрести у фермеров по разумной цене, а хранение возможно в простых условиях. Концентрация полезных веществ : богатые клетчаткой, сложными углеводами, витаминами (С, группы В, бета-каротин) и минералами (калий, магний, железо, марганец), корнеплоды поддерживают иммунитет и общее здоровье.

: богатые клетчаткой, сложными углеводами, витаминами (С, группы В, бета-каротин) и минералами (калий, магний, железо, марганец), корнеплоды поддерживают иммунитет и общее здоровье. Универсальность: их можно запекать, варить, тушить, добавлять в супы и салаты, ферментировать, создавать закуски и запеканки.

Три лучших зимних корнеплода

Морковь

Главный источник бета-каротина и витаминов С, Е, К, группы В. Содержит калий, магний, кальций и фосфор. Морковь улучшает работу ЖКТ, полезна для зрения, кожи и сердечно-сосудистой системы. При термической обработке усвоение бета-каротина возрастает в 4–6 раз, поэтому зимой лучше запекать, тушить или варить морковь.

Свекла

Содержит антиоксидант бетаин, полезный для печени, а также витамины и микроэлементы. Помогает поддерживать сердечно-сосудистую и нервную систему, регулирует обмен веществ. Свекла в сочетании с морковью улучшает кроветворение и усвоение железа.

Редька

Существует множество сортов: черная, белая, дайкон и другие. Регулирует уровень сахара в крови, поддерживает функцию печени, помогает при заболеваниях дыхательной системы, богата кальцием и калием для снижения давления и профилактики сердечных болезней.

Как включить больше корнеплодов в рацион

Добавляйте натертую морковь или дайкон в салаты вместо огурца.

Используйте несколько видов овощей в супах, например, борщ с морковью, свеклой и репой.

Готовьте зимние салаты: винегрет, морковь с капустой, дайкон с морковью.

Запекайте смесь корнеплодов с травами и маслом — вкусное, питательное и согревающее блюдо.

источник