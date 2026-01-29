Некоторые не могут себе представить обед или ужин без стакана воды. Кто-то пьет чай, когда ест. Но так ли это безопасно для организма? Разбираемся с экспертом.

«Если будете запивать еду, то вода разбавит пищеварительные соки и в желудке» — слышали такое утверждение? Бытует мнение, что необходимо сначала нормально поесть, после подождать какое-то время и только потом приниматься за чай с десертом.

Однако врачи опровергают это мнение. Человек состоит из воды на 80%, жидкость необходима нам для жизни. Обезвоживание убивает все живое, даже пища не так важна по сравнению с водой.

На самом деле запивать еду можно практически всем, говорит гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Давайте разбираться в нюансах.

Начнем с состава желудочного сока, который необходим для пищеварения. Он состоит из:

воды,

соляной кислоты,

желудочных ферментов,

слизи,

органических и неорганических соединений,

внутреннего фактора Касла (белок, необходимый для связывания витамина В12 с поступающей пищей).

«Прием пищи считается стимулятором выработки желудочного сока, а ее характер и объем регулирует количество вырабатываемых активных ферментов и соляной кислоты. Эта регуляция не зависит от количества поступающей воды, поэтому разбавить желудочный сок очень сложно, регуляция его выработки настолько тонкая, что сделать это практически невозможно», — поясняет врач.

Различные жидкости покидают желудок быстрее, чем плотная пища. Но на сам процесс пищеварения это не влияет. То есть если вы будете пить во время еды, то сначала жидкость опустится в кишечник, а через какое-то время туда поступит и еда. Ничего опасного в этом нет.

Кому нельзя пить воду во время еды

Однако из всех правил бывают исключения. По словам Анастасии Тимощенко, еду лучше не запивать в следующий ситуациях:

если у вас есть гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ, синдром изжоги при гиперсенситивном пищеводе);

при функциональной диспепсии, особенно при постпрандиальном дистресс-синдроме (состояние, когда преобладает тяжесть или тошнота после приема пищи);

при нарушении аппетита или быстром насыщении (такое может быть у людей с деменцией, циррозом печени, асцитом).

Все эти состояния могут спровоцировать вздутие, тошноту, потерю аппетита, а также другие проблемы. То есть людям с сильной изжогой действительно лучше сначала нормально поесть, а потом попить воды — так дискомфорта будет меньше.

Гастроэнтеролог всем остальным советует запивать уже пережеванную пищу, а не куски еды, которые вы не в силах проглотить. Кроме того, если во время еды хочется пить, то выберите простую воду, а не сладкую газировку — так вы и калорийность не увеличите, и нормально поедите.

Еще одно важное правило: не стоит запивать пищу чаем или кофе сразу после завтрака или ужина, отвлекитесь на небольшой перерыв. Так вы не помешаете всасыванию некоторых важных элементов, таких как железо или кальций.