Опытные домашние хозяйки и профессиональные повара знают: на итоговый вкус блюда может влиять даже щепотка приправы. Попробуйте в следующий раз при готовке использовать один из этих лайфхаков.

Тарелочка горячего супа может стать идеальным завершением дня зимой. Такое блюдо насытит и согреет.

Рецептов супов существует великое множество- от наваристого борща до изысканного томатного супа-пюре. Однако чаще всего в суп входят овощи, бульон и приправы, иногда мясо или бобовые.

Какой бы вариант супчика вы ни планировали готовить, есть несколько хитрых способов добавить вкуса в уже готовое блюдо.

Советы от поваров

Правильные пряности помогут вывести даже самый простой суп на уровень ресторанного блюда. Как отмечает шеф-повар Тхуй Дьем Фам, он предпочитает добавлять в кастрюли немного лайма и ароматное масло из чили. Масло придает остроту, а сок свежего лайма нейтрализует резкие нотки и помогает достичь баланса вкуса.

Шеф-повар Ник Вадаш очень любит дополнять супы ферментированными овощами, например квашенной капустой. Этот трюк добавляет глубины вкусу, кислотности и пикантности готовому блюду. А еще лайфхак может стать настоящим спасением, если у вас получился недостаточно наваристый бульон.

Ферментированные овощи еще и очень полезны для вашего кишечника.

Менеджер по разработке рецептов Мими Морли убеждена: на вкус готового блюда больше всего влияют небольшие добавки. Это могут быть травы, семечки, ложка йогурта или сметаны, чайная ложка соевого соуса, мисо-пасты или немного вустерширского соуса.

Кулинар Стивен Картер-Бейли рекомендует подавать супы с ароматной лепешкой. А к бульонам в азиатском стиле он рекомендует добавлять свежие овощи, жареное яйцо и лапшу.

Повар Джеймс Гриффин регулярно готовит супы больше 25 лет. И за эти годы он вывел простое правило: супы в каком-то смысле напоминают омлет: в них тоже можно положить практически что угодно. Поэтому Гриффин рекомендует не останавливаться на классических рецептах и чаще экспериментировать, пишет издание Express.

Кстати

Впрочем, мнение, что любой суп — это крайне полезное блюдо, которое можно есть в любых количествах, не совсем соответствует истине. Во-первых, все решает размер порций и наличие противопоказаний. Во-вторых, многие традиционные рецепты супов на самом деле бросают вызов нашему желудку.

Например, такая вкусная солянка содержит довольно много жира и соли. Солянка в принципе относится к калорийным угощениям и может не подойти тем, кто активно сбрасывает вес.