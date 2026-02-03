Baltijas balss logotype
Почему стоит отказаться от растворимых напитков от гриппа и простуды 0 188

Люблю!
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему стоит отказаться от растворимых напитков от гриппа и простуды

С наступлением холодов многие по привычке тянутся к растворимым порошкам от простуды и гриппа. Горячий напиток действительно помогает на время почувствовать облегчение: снижается температура, уходит озноб, уменьшается заложенность. Однако такие средства в большинстве случаев не лечат причину болезни, а лишь временно маскируют симптомы, заставляя организм продолжать бороться с инфекцией за счёт собственных ресурсов.

Специалисты отмечают, что регулярное использование подобных препаратов может создавать иллюзию выздоровления. При этом иммунная система остаётся перегруженной, а восстановление затягивается. Именно поэтому всё больше людей обращают внимание на более мягкие и натуральные способы поддержки организма в сезон простуд.

В качестве альтернативы предлагается простой домашний напиток на основе натуральных ингредиентов, известных своими согревающими и общеукрепляющими свойствами.

Домашний «Терафлю»

Для приготовления понадобятся: — 2 лимона

— 2 столовые ложки натурального жидкого мёда

— 30–40 граммов свежего корня имбиря

Лимоны тщательно моют, при желании снимают цедру и измельчают вместе с мякотью. Имбирь очищают, натирают на мелкой тёрке и добавляют к лимонной массе. Затем в смесь вмешивают мёд, перекладывают её в чистую закрывающуюся ёмкость и хранят в холодильнике.

В период простуд 2–3 чайные ложки заготовки разводят в чашке тёплого чая, температура которого не превышает 40 градусов, чтобы сохранить свойства мёда. Такой напиток употребляют после еды как профилактическое средство или дополнение к основному лечению.

Домашняя смесь с лимоном, имбирём и мёдом получается не только полезной, но и приятной на вкус, поэтому её охотно пьют и взрослые, и дети. Подобные натуральные рецепты не заменяют медицинскую помощь, но могут стать мягкой поддержкой организма в холодное время года.

источник

#грипп #профилактика #иммунитет #лимон #простуда #здоровье #мед
Видео